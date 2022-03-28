В «Руссофт» спрогнозировали возвращение до 50% уехавших IT-специалистов

В Россию в течение 8–10 месяцев вернется до 10 тыс. IT-специалистов. За последний месяц страну покинули до 20 тыс. таких работников. Найти достойную вакансию за границей сможет далеко не каждый профессионал — западные компании могут не хотеть принимать российских специалистов.

Стимул остаться на родине у специалистов есть — государство заявило о широких мерах поддержки высокотехнологичной отрасли, сообщили «Известиям» представители индустрии.

По словам главы объединения разработчиков ПО «Руссофт» Валентина Макарова, в зарубежные страны отправляются в основном сотрудники центров разработки зарубежных компаний, которые приняли решение об их закрытии в России, те, чьи работодатели ориентировались на экспорт, а также фрилансеры. Организованный российский бизнес пострадал меньше, подчеркнул Валентин Макаров. Большинство уезжают для удаленной работы на свои же компании и с перспективой возвращения.

Уезжающих IT-специалистов, в частности, пугала перспектива быть призванными в армию, добавил Валентин Макаров. Возвращаться они будут по мере получения из России информации об отсутствии перспектив мобилизации, на фоне негатива от жизни в чужой стране, роста цен и русофобии, спрогнозировал он.

Проблема утечки IT-кадров возникла на фоне санкций Запада. С трудностями за последний месяц столкнулись большинство IT-компаний. В 60% компаний из-за санкций ищут новые инструменты для работы, а в 32% остановили или уменьшили наем сотрудников. При этом всего 16% опрошенных дают негативные прогнозы будущего компании.

По мнению зампреда Совбеза Дмитрия Медведева, IT-специалисты массово уезжают из России из-за отключения страны от платежных систем и остановки контактов с крупными иностранными подрядчиками.

По данным РАЭК, из России в апреле могут уехать до 100 тысяч IT-специалистов. Ранее правительство приняло масштабные меры поддержки отечественной IT-отрасли, включая снижение налогов, льготные кредиты и гранты для компаний, а также отсрочку от армии и льготную ипотеку для сотрудников.

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