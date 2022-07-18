В России могут на пять лет продлить льготы для инвестиций в отечественные IT-компании

В России могут продлить льготы для инвестиций в отечественные IT-компании. До конца 2022 года инвесторы в определенных случаях могут не платить налог с продажи ценных бумаг – срок предлагают продлить на пять лет.

С предложением продлить льготу выступил глава Минфина Антон Силуанов. Об этом он рассказал на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Силуанов считает, что льготу нужно продлить «минимум» на пять лет. Это, по словам министра, способствует более активным инвестициям в российские IT-компании.

Льгота для инвестиций в отечественные IT-компании действует до конца 2022 года. Инвесторы, в случае владения ценными бумагами более года непрерывно, могут не платить налог с их продажи.

В Центральном банке поддержали идею Минфина. Глава Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что фондовый рынок на данный момент является главный источником привлечения средств для компаний технологического сектора, потому что банка не хотят кредитовать их из-за высоких рисков.

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