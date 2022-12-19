Две трети российских IT-компаний столкнулись с проблемами из-за ухода иностранных вендоров

Исследование КРОК и TAdviser показало, что 68,5% российских компаний столкнулись с трудностями, вызванными потерей поддержки зарубежных вендоров. О проблемах в развитии IT-инфраструктуры сообщили 22% участников опроса, еще 13,9% указали на сложности при выборе отечественных аналогов. На рост цен на оборудование и комплектующие пожаловались 11% респондентов.
Наиболее болезненный эффект оказал уход Microsoft, об этом заявили 15,6% опрошенных. Еще 14,7% сообщили о проблемах в бизнесе, связанных с уходом Hewlett-Packard. Прекращение деятельности в РФ компании Cisco повлияло на работу 13,7% респондентов. Уход VMware повлек трудности для 7,8% участников опроса.
Для трети компаний потеря зарубежных партнеров оказалась крайне ощутимой, на критические трудности в связи с этим пожаловались 31,4% респондентов. Для 22,9% опрошенных приостановка сотрудничества оказалась не слишком существенной.
В целом, большинство компаний (54,3%) столкнулись с проблемами разной степени сложности. При этом 45,7% опрошенных оценили уход зарубежных игроков как некритичный.
«Сложно складывается ситуация для представителей крупного бизнеса. Их IT-инфраструктура создавалась на протяжении многих лет на базе мультивендорных решений, и сейчас остро встает вопрос о поддержке работоспособности действующих систем. Поэтому сервис-партнер должен обладать не только опытом работы с зарубежными решениями, но и уже "набить руку" с потенциальными альтернативными заменами, которые технически соответствуют потребностям заказчика», — полагает заместитель генерального директора по развитию бизнеса, директор департамента инфраструктурных решений и сервисов КРОК Валентин Губарев.
Ранее глава Минцифры Максут Шадаев объявил, что Россия достигла цифрового суверенитета. По словам главы ведомства, отъезд из страны IT-специалистов не повлечет за собой критического ущерба.
Фото на обложке: Gorodenkoff /
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