Сервис i’way запустил в Венеции трансферы на катере

Международный сервис заказа трансферов i’way Дмитрия Салихова и Дмитрия Сарайкина начал доставлять пассажиров из аэропорта Венеции в любую точку города на катере. «Катер в Венеции это не прихоть, а самая настоящая необходимость», – отметил Салихов.

I’way запустил в Венеции услугу трансфера из международного аэропорта Марко Поло в любую точку города на катере. Об этом рассказали в пресс-службе сервиса.

«Все мы понимаем, что катер в Венеции, это не прихоть, а самая настоящая необходимость», – отметил сооснователь и CEO i’way Дмитрий Салихов.

Для заказа доступен катер Vizianello GV 30 в трех видах вместимостью от 3 до 8 пассажиров. Заказ можно оформить в приложении сервиса или через личный кабинет на сайте i’way.

Фото: i'way

I’way планирует запустить водный трансфер на Мальдивах.

I’way в 2009 году в Новосибирске основали Дмитрий Салихов и Дмитрий Сарайкин. Сервис предлагает услуги трансфера. В сети компании 600 аэропортов в 120 странах мира. По данным ЕГРЮЛ, в 2022 году выручка юрлица i’way в России составила 130 млн рублей.

Фото на обложке: i'way