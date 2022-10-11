Работодатели стали почти в два раза чаще искать сотрудников на удаленку

Аналитики сервиса «Работа.ру» провели исследование и высянили, что число вакансий с возможностью удаленной работы увеличилось к концу сентября в 1,6 раза. При этом предложений работы фултайм в офисе стало меньше, передают РИА Новости.

Больше всего вакансий с удаленным форматом обнаружилось в сфере торговли — 20% от общего числа сентябрьских предложений о работе. После идет сфера транспорта и логистики — 41%, производства и агропрома — 10%, офисных служб и бизнес-услуг — 10% и сферы услуг — 9%.

Кроме того, по данным аналитиков, в сентябре на 41% выросло число вакансий в сфере работы без опыта, работы для студентов и количество стажировок — 30%, финансов и страхования — 20%, а также транспорта и логистики — 14%.

За последние шесть месяцев больше всего вакансий выросло в сфере закупок и снабжения — 28%. Меньше всего за это время предложений стать волонтерами — падение на 80%.

Эксперты выяснили, что треть россиян тратят на аренду жилья около половины своей заработной платы. Средняя ставка аренды в 2021 году составила 19 тыс. рублей, а медианная зарплата в России – 40,2 тыс. рублей.

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