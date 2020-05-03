«Не бывает отсутствия вдохновения — есть только отсутствие заказов». Третий выпуск подкаста «Как (не) работать»
Привет! Это Аня и Оля — ведущие подкаста «Как (не) работать». У нас вышел третий эпизод, в котором мы встретились Екатериной Петропавловской, больше известной как @kateillustrate — диджитал-художником и иллюстратором. Выпуск можно послушать на платформах iTunes, Soundcloud, Castbox, «Яндекс.Музыке», Google Podcasts и «ВKонтакте».
Сейчас Кейт — известный иллюстратор, с котором сотрудничают L’Oreal, Huawei, Uniqlo и другие известные бренды. Но когда-то она работала в Google и ради творчества рискнула бросить работу — и ни о чём не жалеет.
Кейт рассказала нам, как разбиралась с расценками за работу иллюстратора и получала совсем немного денег, почему её не вдохновила жизнь во Вьетнаме, как она начала сотрудничать с известными брендами и как балансирует между порядком и хаосом.
Кстати, если вы хотите слушать выпуски подкаста раньше всех, подписывайтесь на наш телеграм-канал.
Будем рады вашим лайкам и комментариям! И до встречи в следующем эпизоде.
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