«Не бывает отсутствия вдохновения — есть только отсутствие заказов». Третий выпуск подкаста «Как (не) работать»

Привет! Это Аня и Оля — ведущие подкаста «Как (не) работать». У нас вышел третий эпизод, в котором мы встретились Екатериной Петропавловской , больше известной как @kateillustrate — диджитал-художником и иллюстратором. Выпуск можно послушать на платформах iTunes , Soundcloud , Castbox , «Яндекс.Музыке» , Google Podcasts и «ВKонтакте» .

Сейчас Кейт — известный иллюстратор, с котором сотрудничают L’Oreal, Huawei, Uniqlo и другие известные бренды. Но когда-то она работала в Google и ради творчества рискнула бросить работу — и ни о чём не жалеет.

Кейт рассказала нам, как разбиралась с расценками за работу иллюстратора и получала совсем немного денег, почему её не вдохновила жизнь во Вьетнаме, как она начала сотрудничать с известными брендами и как балансирует между порядком и хаосом.

Кстати, если вы хотите слушать выпуски подкаста раньше всех, подписывайтесь на наш телеграм-канал.

Будем рады вашим лайкам и комментариям! И до встречи в следующем эпизоде.