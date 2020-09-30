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Променять ноутбук на доильный аппарат: седьмой выпуск подкаста «Как (не) работать»

YOUNG
Анна Меликян
Анна Меликян

Редактор Young

Анна Меликян

Привет! Это седьмой выпуск подкаста «Как (не) работать» и мы его ведущие Аня и Оля. В последнем эпизоде мы пообщались с Яной Трошиной, которая вместе с мужем живёт и зарабатывает на ферме в Омской области. 

Выпуск уже можно послушать на платформах iTunesSoundcloudCastbox«Яндекс.Музыке»Google Podcasts и «ВKонтакте»

Променять ноутбук на доильный аппарат: седьмой выпуск подкаста «Как (не) работать»

После школы Яна сбежала из родной деревни, чтобы строить карьеру, и в итоге поселилась в Санкт-Петербурге. Но работа в диджитал-сфере её разочаровала — и она выбрала фермерскую жизнь в родной сибирской глуши.

Яна рассказала нам, почему вообще приняла такое решение, какой у фермера производственный календарь, как обстоят дела с work-life balance в деревне и как африканская чума свиней чуть не угробила все её труды.

Будем рады вашим лайкам и комментариям — и спасибо, что слушали нас!

Фото на обложке: Unsplash

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