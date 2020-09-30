Променять ноутбук на доильный аппарат: седьмой выпуск подкаста «Как (не) работать»
Привет! Это седьмой выпуск подкаста «Как (не) работать» и мы его ведущие Аня и Оля. В последнем эпизоде мы пообщались с Яной Трошиной, которая вместе с мужем живёт и зарабатывает на ферме в Омской области.
Выпуск уже можно послушать на платформах iTunes, Soundcloud, Castbox, «Яндекс.Музыке», Google Podcasts и «ВKонтакте».
После школы Яна сбежала из родной деревни, чтобы строить карьеру, и в итоге поселилась в Санкт-Петербурге. Но работа в диджитал-сфере её разочаровала — и она выбрала фермерскую жизнь в родной сибирской глуши.
Яна рассказала нам, почему вообще приняла такое решение, какой у фермера производственный календарь, как обстоят дела с work-life balance в деревне и как африканская чума свиней чуть не угробила все её труды.
Будем рады вашим лайкам и комментариям — и спасибо, что слушали нас!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
- Предыдущая статья
- Следующая статья