Привет! Это седьмой выпуск подкаста «Как (не) работать» и мы его ведущие Аня и Оля. В последнем эпизоде мы пообщались с Яной Трошиной, которая вместе с мужем живёт и зарабатывает на ферме в Омской области.

Выпуск уже можно послушать на платформах iTunes, Soundcloud, Castbox, «Яндекс.Музыке», Google Podcasts и «ВKонтакте».

Променять ноутбук на доильный аппарат: седьмой выпуск подкаста «Как (не) работать»