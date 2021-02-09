Как выиграть бизнес-гонку: Эксперты расскажут о секретах ускорения на онлайн-митапе «Жажда скорости: DevSecOps за 2 недели»

Как снизить Time to Market и обогнать конкурентов, сократить риск релиза уязвимого ПО даже при сжатых сроках или перейти от Waterfall к Agile — спикеры онлайн-митапа «Жажда скорости: DevSecOps за 2 недели» раскроют секреты победы в бизнес-гонке 16 февраля.

Ведущие эксперты в области интеграция и управление ИТ расскажут о том, как снизить Time to Market и обогнать конкурентов, сократить риск релиза уязвимого ПО даже при сжатых сроках или перейти от Waterfall к Agile не забыв об информационной безопасности.

Кроме того, участники онлайн-митапа «Жажда скорости: DevSecOps за 2 недели» узнают, как превратить специалистов разработке, тестированию и ИБ в единую команду и ускорить A/B-тестирования в несколько раз без потери качества.

В программе митапа первое демо собственной DevSecOps-платформы КРОК, которая объединила проверенные, протестированные на практике компоненты ведущих производителей лицензионных и Open Source решений.

Спикерами проекта выступят руководитель практики интеграции и управления ИТ-архитектурой предприятия Дмитрий Шуфер, эксперт по DevSecOps в области разработки Сергей Судиловски, эксперт по DevSecOps и информационной безопасности Александр Бутенко и эксперт по DevSecOps в области инфраструктуры Дмитрий Оршанский.

Фото: ribkhan/Depositphotos