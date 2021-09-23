Глава Baring Vostok Майкл Калви продолжит инвестировать в экономику России

Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви, который ранее был условно осужден за растрату, заявил, что все еще оптимистично смотрит на инвестиции в экономику РФ.

«Почему я продолжаю сохранять оптимизм и планирую инвестировать в Россию... Российский рынок существенно улучшился по сравнению с тем периодом, когда мы начали свои инвестиции здесь», — передает РИА Новости слова Калви.

Среди основных факторов привлекательности инвестиций в стране Калви отметил низкие налоговые ставки, конвертируемость валюты, уровень инфляции, небольшой уровень соотношения госдолга к ВВП и другое.

«Сейчас мы воспринимаем это все как должное, но такое не существовало в 1990-е годы, и до сих пор таких условий нет на многих мировых развивающихся рынках», — добавил он.

По словам Калви, около 95% инвестиционного портфеля Baring Vostok сосредоточено в России и Казахстане.

В 2019 год Калви и несколько его партнеров стали обвиняемыми по уголовному делу о хищении средств банка «Восточный». Никто из фигурантов не признал вину. В последствии следователи переквалифицировало обвинения с мошенничества на растрату.

В августе 2021 года Мещанский суд Москвы приговорил всех фигурантов к условным срокам лишения свободы. Калви получил пять с половиной лет условно. Инвестор назвал этот приговор «глубоко несправедливым». Приговор не вступил в законную силу, так как был обжалован защитой осужденных.

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