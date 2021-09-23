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Глава Baring Vostok Майкл Калви продолжит инвестировать в экономику России

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Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви, который ранее был условно осужден за растрату, заявил, что все еще оптимистично смотрит на инвестиции в экономику РФ.

Глава Baring Vostok Майкл Калви продолжит инвестировать в экономику России

«Почему я продолжаю сохранять оптимизм и планирую инвестировать в Россию... Российский рынок существенно улучшился по сравнению с тем периодом, когда мы начали свои инвестиции здесь», — передает РИА Новости слова Калви.

Среди основных факторов привлекательности инвестиций в стране Калви отметил низкие налоговые ставки, конвертируемость валюты, уровень инфляции, небольшой уровень соотношения госдолга к ВВП и другое.

«Сейчас мы воспринимаем это все как должное, но такое не существовало в 1990-е годы, и до сих пор таких условий нет на многих мировых развивающихся рынках», — добавил он.

По словам Калви, около 95% инвестиционного портфеля Baring Vostok сосредоточено в России и Казахстане.

В 2019 год Калви и несколько его партнеров стали обвиняемыми по уголовному делу о хищении средств банка «Восточный». Никто из фигурантов не признал вину. В последствии следователи переквалифицировало обвинения с мошенничества на растрату.

В августе 2021 года Мещанский суд Москвы приговорил всех фигурантов к условным срокам лишения свободы. Калви получил пять с половиной лет условно. Инвестор назвал этот приговор «глубоко несправедливым». Приговор не вступил в законную силу, так как был обжалован защитой осужденных. 

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Фото на обложке: Eliauri / Shutterstock

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