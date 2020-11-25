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DIG(IT)AL

«КамАз» начал отбор стартапов для создания цифровых решений в сфере транспорта

Новости
Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Российский производитель грузовых автомобилей «КамАз» совместно с особой экономической зоной «Иннополис» и технопарком «ИТ-парк» запустили отбор стартапов и бизнес-идей в акселератор в сфере транспорта Kamaz Digital. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе «КамАз».

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«КамАз» начал отбор стартапов для создания цифровых решений в сфере транспорта

Организаторы ищут бизнес-идеи и компании с готовым продуктом для создания новых цифровых продуктов в сфере транспорта. Программа акселератора имеет два направления: «Бизнес» и «Проверка гипотезы». 

В рамках направления «Бизнес» будут рассматриваться идеи создания новых цифровых продуктов и услуг, которые могут стать источником дохода для «КамАза». Среди них:

  • беспилотные транспортные средства,
  • электродвижение,
  • новые формы владения коммерческим транспортом,
  • мониторинг и управление специальными надстройками коммерческого транспорта,
  • состояния груза и оптимизации его размещения,
  • агрегаторы в области LTL-перевозок, специфических перевозок (тралы, бензовозы, автовозы), пассажирского транспорта и продажи запасных частей,
  • бизнес-модели на вторичном рынке грузового автотранспорта.

В программе могут принимать участие физлица и команды с идеями и готовыми прототипами.

Направление «Проверка гипотезы» — для технологичных компаний, относящихся к МСБ, с готовым продуктом. Отмечается, что для участия в акселераторе по данной программе стартапы должны сформировать гипотезу применения своего решения для повышения операционной эффективности процессов на «КамАзе».

Как узнать своего клиента и заработать на этом деньги

В рамках данного направления акселератора интерес представляют средства дополненной реальности, техническое зрение, промышленный интернет вещей, автономный транспорт, машинное обучение, имитационное моделирование, промышленные и коллаборативные роботы, а также роботизированные комплексы.

По результатам обучения и защиты «КамАз» планирует профинансировать 16 бизнес-идей и 17 пилотных проектов в рамках «Проверки гипотезы».

Подать заявку на участие можно до 25 января 2021 года на сайте акселератора. 

Kamaz Digital — первый внешний акселератор компании. На протяжении трех лет компания проводила внутренний корпоративный акселератор для своих работников.

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