«КамАз» начал отбор стартапов для создания цифровых решений в сфере транспорта

В проекте Dig(IT)al рассказываем о технологиях, которые помогут вам заработать. Переходите на цифровую сторону бизнеса .

Российский производитель грузовых автомобилей «КамАз» совместно с особой экономической зоной «Иннополис» и технопарком «ИТ-парк» запустили отбор стартапов и бизнес-идей в акселератор в сфере транспорта Kamaz Digital. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе «КамАз».

Организаторы ищут бизнес-идеи и компании с готовым продуктом для создания новых цифровых продуктов в сфере транспорта. Программа акселератора имеет два направления: «Бизнес» и «Проверка гипотезы».

В рамках направления «Бизнес» будут рассматриваться идеи создания новых цифровых продуктов и услуг, которые могут стать источником дохода для «КамАза». Среди них:

беспилотные транспортные средства,

электродвижение,

новые формы владения коммерческим транспортом,

мониторинг и управление специальными надстройками коммерческого транспорта,

состояния груза и оптимизации его размещения,

агрегаторы в области LTL-перевозок, специфических перевозок (тралы, бензовозы, автовозы), пассажирского транспорта и продажи запасных частей,

бизнес-модели на вторичном рынке грузового автотранспорта.

В программе могут принимать участие физлица и команды с идеями и готовыми прототипами.

Направление «Проверка гипотезы» — для технологичных компаний, относящихся к МСБ, с готовым продуктом. Отмечается, что для участия в акселераторе по данной программе стартапы должны сформировать гипотезу применения своего решения для повышения операционной эффективности процессов на «КамАзе».

В рамках данного направления акселератора интерес представляют средства дополненной реальности, техническое зрение, промышленный интернет вещей, автономный транспорт, машинное обучение, имитационное моделирование, промышленные и коллаборативные роботы, а также роботизированные комплексы.

По результатам обучения и защиты «КамАз» планирует профинансировать 16 бизнес-идей и 17 пилотных проектов в рамках «Проверки гипотезы».

Подать заявку на участие можно до 25 января 2021 года на сайте акселератора.

Kamaz Digital — первый внешний акселератор компании. На протяжении трех лет компания проводила внутренний корпоративный акселератор для своих работников.