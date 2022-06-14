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«Сбер» представил Kandinsky — модель для генерации изображений по текстовому описанию

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

«Сбер» представил самую большую на данный момент (так заявили разработчики) модель для генерации изображений по текстовому описанию. Kandinsky создает всевозможные картинки – интерьерные, архитектурные, рекламные – с любым соотношением сторон.

«Сбер» представил Kandinsky — модель для генерации изображений по текстовому описанию

О разработке рассказали в пресс-службе «Сбера». Генеративная модель получила название Kandinsky – это улучшенная версия уже созданной «Сбером» нейросети ruDALL-E.

Kandinsky может генерировать любые изображения с произвольным соотношением сторон, что открывает новые возможности для бизнеса, отметили разработчики.

В «Сбере» доработали базовую генеративную модель, обучив ее дополнительно на 179 млн изображений.

«Отличительным преимуществом модели Kandinsky по сравнению с предыдущими версиями является более высокая степень детализации создаваемых изображений», – подчеркнули в компании.

Воспользоваться Kandinsky можно в приложении «Салют» от «Сбера» и на «умных» устройствах, введя запрос «Включи художника».

В апреле «Сбер» выложил в открытый доступ генеративную модели mGPT, которая может создавать тексты на 61 языке, а несколько дней назад представил новый VoiceTech-сервис SmartSpeech YourVoice – в нем можно заказать озвучку нешаблонного текста с интонацией и паузами.

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