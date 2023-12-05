В январе—октябре 2023 года онлайн-продажи карт памяти для смартфонов и дронов выросли на 70% — 2,9 млн штук. Лидеры рынка — американские Kingstone, Sandisk и китайская Netac, пишет «Коммерсантъ».

В России на 70% выросли онлайн-продажи карт памяти для смартфонов и дронов