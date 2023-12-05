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В России на 70% выросли онлайн-продажи карт памяти для смартфонов и дронов

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

В январе—октябре 2023 года онлайн-продажи карт памяти для смартфонов и дронов выросли на 70% —  2,9 млн штук. Лидеры рынка — американские Kingstone, Sandisk и китайская Netac, пишет «Коммерсантъ».

В России на 70% выросли онлайн-продажи карт памяти для смартфонов и дронов

Ритейлеры связывают рост с высоким спросом на китайские смартфоны, у которых есть дополнительный слот для расширения памяти.

Эксперты, опрошенные «Ъ», считают более весомым фактором использование карт для дронов и нательных камер участниками спецоперации на Украине и сотрудниками органов безопасности.

  • Доля китайских смартфонов на российском рынке к апрелю 2023 года достигла 70%. Продукция китайского производства пользуется популярностью на фоне сокращения поставок корейских Samsung и американских Apple, теперь лидерами рынка являются китайские Xiaomi и Realme.
  • В декабре 2023 года средняя цена смартфона составит примерно 26–27 тыс. рублей. Это на 15–20% выше по сравнению с прошлым декабрем. Основная причина повышения — рост курсов валют.

Фото на обложке: Unsplash

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