«Яндекс.Карты» и «Яндекс.Транспорт» объединили в одно приложение

Сервис для ослеживания городского транспорта «Яндекс.Транспорт» встроили в службу «Яндекс.Карты». При этом «Транспорт» продолжит существовать как отдельное приложение до мая 2020 года. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе сервиса.

При переходе все важные данные автоматически перенесутся из «Транспорта» в «Карты».



Следить за движением автобусов, троллейбусов, трамваев и маршруток можно будет в специальном разделе «Карт». Также будут показываться пробки, «избранные» маршруты и остановки.



Позже разработчики планируют добавить полное расписание транспорта и алгоритмы построения разных путей до точки назначения.

По собственным данным компании, «Яндекс.Картами» ежемесячно пользуется 50 млн человек. Они работают более чем в 70 городах России.



Ранее в этом году в веб-версии «Яндекс.Карт» появился инструмент «Маршруты для малого бизнеса», который позволяет небольшим компаниям с собственной доставкой составлять и оптимизировать маршруты для водителей.