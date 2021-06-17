Кем работать в России? Составлен топ самых высокооплачиваемых профессий

Одной из самых высокооплачиваемых профессий в России является специальность технического директора в сфере IT, с уровнем зарплаты до 327 тысяч рублей, свидетельствуют данные исследования сервиса «Работа.ру». На второй строчке топ-10 оказались go-разработчики, которые в среднем зарабатывают 165 тыс. рублей в месяц.

Аналитики сервиса «Работа.ру» составили топ-10 самых высокооплачиваемых профессий в России. Согласно исследованию, на первой строчке технический директор в сфере IT, который получает в среднем 183 тысячи в месяц, а максимальная заработная плата такого специалиста в России — 327 тысяч рублей.

В обязанности технического директора входит контроль процесса разработки проектов, оптимизация производственных процессов и сопровождение внедрения нового ПО, а также подготовка технических документов и общение с заказчиком.

На втором месте рейтинга разместились Go-разработчики — сотрудники, которые занимаются разработкой приложений на языке программирования, разработанном внутри компании Google, и работают с файловой системой. В России такому сотруднику готовы платить в среднем 165 тысяч рублей.

Немногим меньше получают продакт-менеджеры. Специалисты, которые формируют стратегию развития продукта и управляют командой разработки, в среднем получают в России 156 тысяч рублей.

Одной из самых высокооплачиваемых профессий, по данным исследования, в сфере управления персоналом является генеральный директор. В России ему готовы предложить в среднем 150 тысяч рублей.

Продуктовый дизайнер и UX/UI-дизайнер также вошли в рейтинг, они получают 118 тысяч и 106 тысяч рублей соответственно. На высокий заработок также могут рассчитывать специалисты в сфере производства. Например, главный инженер, который руководит производственным персоналом на предприятии, в России может получать в среднем 99 тысяч рублей.

В сфере юриспруденции неплохо зарабатывают патентные поверенные, которые защищают интеллектуальную собственность. Они, в среднем, получает 94 тысячи рублей в месяц. Столько же зарабатывают каменщики, в обязанности которых входит кладка стен, монтаж железобетонных перекрытий, а также умение работать с электроинструментами.

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Фото: DmitryPoch/Depositphotos