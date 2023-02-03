В Госдуме призвали записать избежавших мобилизации IT-специалистов в кибервойска

Для некоторых IT-специалистов следует отменить отсрочку от частичной мобилизации, заявил депутат Госдумы, член рабочей группы при Минобороны по вопросам мобилизации Дмитрий Гусев.

По мнению парламентария, ученые, инженеры и сотрудники сферы IT могли бы поспособствовать российской армии, работая за компьютерами и в лабораториях.

«Есть, некоторые специалисты, попадающие под бронь, которые могут служить в армии, но не обязательно на передовой, например, работники IT-сферы. Зачем им давать в руки автомат, когда проще дать мышку. Они могут служить в кибервойсках. То же самое с учеными, биологами, которые могут с микроскопами в руках заниматься созданием противоядий от биологического оружия», — поделился депутат своим видением ситуации с изданием Ura.ru.

Парламентарий полагает, что ведомству следует изменить свою кадровую политику в отношении мобилизованных граждан.

По мнению Гусева, послужить задачам ВС РФ могли бы многие физики и инженеры. Для этого нужно организовать мобилизационную систему по аналогии с HR-направлением в крупных компаниях.

О формировании в РФ так называемых кибервойск ранее говорил председатель думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев. По его словам, в стране «огромное количество» IT-специалистов остаются невостребованными.

Глава РФ Владимир Путин 21 сентября подписал указ о проведении в стране частичной мобилизации. Минцифры подготовило перечень IT-специальностей, позволяющих получить бронь от призыва. В конце октября министр обороны Сергей Шойгу объявил, что мобилизация завершена.

При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, отметил, что указ главы государства продолжает действовать.

Фото на обложке: FamVeld / Shutterstock