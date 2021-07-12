«Кинопоиск HD» стал лидером по количеству подписчиков среди онлайн-кинотеатров, работающих в России. Ранее больше всего пользователей было у ivi. «Кинопоиск» также показал лучшие результаты по росту подписчиков за квартал.
Рейтинг составила исследовательская компания GfG. В исследовании участвовали 7,5 тысяч подписчиков онлайн-кинотеатров в России в возрасте 16-55 лет.
Подпиской на «Кинопоиск HD» пользуются 11% респондентов, из них платной – 6,5%, что делает сервис, принадлежащий «Яндексу», российским лидером по количеству подписчиков. «Кинопоиск» также показал лучшие результаты по росту количества подписчиков за второй квартал 2021 года.
На контент онлайн-кинотеатр ivi подписаны 10,7% опрошенных, включая 5,5% с платной подпиской.
Следом идет Okko от «Сбербанка» с подписчиками в количестве 6% от общего числа опрошенных, половина из них пользуется платной подпиской. Netflix занял пятую строчку рейтинга – на его контент подписаны 4,4% респондентов.
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Фото: «Кинопоиск»
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