Экс-владелец «Техносилы» Кокорич объявил о выходе из российского гражданства

Бывший владелец сетей «Техносила» и «Уютерра», основатель нескольких космических стартапов Михаил Кокорич заявил о выходе из российского гражданства. Об этом предприниматель написал на своей странице в LinkedIn, прикрепив копию документа российского посольства.

В документе сказано о прекращении гражданства Кокорича и изъятии его паспортов. При этом бизнесмен скрыл страну, в которой находится выдавшее заключение посольство.

Кокорич написал, что отказался от гражданства РФ «сознательно и официально», прекратив свою связь со страной. Экс-глава «Техносилы» сообщил, что его решение «продиктовано фундаментальным несогласием» с проведением спецоперации на Украине и политикой правительства Владимира Путина.

В 2004 году Михаил Кокорич основал сеть магазинов товаров для дома «Чудодом», в 2008 году произошло слияние с сетью «Уютерра».

В 2010 году предприниматель стал владельцем «Техносилы», одной из крупнейших на тот момент сетей по продаже бытовой техники. В 2012 году после участия в антикризисном управлении сети Кокорич продал компанию, а спустя пять лет «Техносила» стала банкротом и была поглощена «Эльдорадо».

С тех пор Кокорич владел космическими компаниями Dauria Aerospace и Momentus Space. В настоящий момент бизнесмен владеет европейским стартапом-разработчиком сверхскоростного воздушного транспорта Destinus. В феврале 2022 года его компания привлекла $29 млн на создание гибрида самолета и ракеты.