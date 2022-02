Космический стартап Destinus Михаила Кокорича привлек $29 млн на создание гибрида самолета и ракеты

Инвесторами раунда стали венчурные фонды и семейные офисы из Европы, Северной Америки, Латинской Америки и Азии, пишет Forbes со ссылкой на сообщение компании. Среди них Conny & Co, Quiet Capital, One Way Ventures, Liquid2 Ventures, Cathexis Ventures, ACE & Company и другие.

Оценка стартапа не раскрывается.

Компания направит деньги на то, чтобы продолжить разработку водородных реактивных и ракетных двигателей и испытания сверхзвуковых полетов на водородных двигателях в ближайшие год-полтора.

«Мы уже добились значительного прогресса, разработали и подали патенты на уникальные подсистемы, в частности, водородную активную систему охлаждения, позволяющую создавать гиперплан, летающий почти со скоростью ракеты, который можно будет использовать несколько раз», — заявил Кокорич, которого цитирует издание.

Штаб-квартира Destinus располагается в Швейцарии, а офисы и объекты есть в Германии, Испании и Франции. Команда проекта — более чем 50 выходцев из Boeing, Airbus, Rolls-Royse и других компаний. В 2022 году стартап рассчитывает увеличить численность сотрудников до 100 человек.

Кто такой Михаил Кокорич

Кокорич получил известность в 2010 году после того, как стал владельцем «Техносилы», учась в бизнес-школе Сколково. Спустя три года он продал сеть офшорной компании.

В 2012 году предприниматель основал космический стартап Dauria Aerospace, который разрабатывал и запускал спутники. Компания два года сотрудничала с Роскосмосом, а в 2015 году Кокорич продал свою долю в стартапе.

Также в 2012 году предприниматель переехал в США, где позднее вместе с первым зампредом Сбербанка Львом Хасисом основал космический стартап Momentus Space. В 2021 году стартап вышел на биржу Nasdac через слияние со SPAC-компанией.

В январе прошлого года Кокорич был вынужден покинуть пост гендиректора Momentus Space из-за закона в США о нацбезопасности. Ему запретили доступ к изобретениям компаний космической отрасли, так как он является гражданином России и в США приравнивается к «геополитическому сопернику».

Изображения: блог Destinus