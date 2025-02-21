Компания «Альфа-Банка», X5 и «Билайна» регистрирует «оплату апельсином»

ООО «Коалиционная программа лояльности» (КПЛ) подало заявку в Роспатент на регистрацию товарных знаков «Платите апельсином» и «Оплачивайте апельсином», узнал RB.RU.

Заявки поданы в феврале для регистрации по классам МКТУ, включающим розничную торговлю, банковские и телекоммуникационные услуги, конторские принадлежности, исследования и некоторые другие (09, 16, 18, 25, 35, 36, 38, 41, 42). Также компания подала заявки на бренды «Апельсиновый кешбэк», «Апельсильный кешбэк», «апельсинки» и другие.

«Коалиционная программа лояльности» принадлежит ПАО «Корпоративный центр ИКС 5» (сети магазинов «Пятерочка», «Перекресток» и другие), ПАО «Вымпелком-Коммуникации» (бренд «Билайн»), «Альфа-Банку» и «Альфастрахованию». Компания была зарегистрирована в апреле 2024 года с уставным капиталом 10 млн рублей, в июле 2024 года размер капитала вырос до 100 млн рублей.

«Компания призвана стать фундаментом для нашего нового совместного проекта, подробнее о котором мы будем готовы рассказать позже», — сообщал представитель «Альфастрахования» (цитата по «Ведомостям»).

На сайте «КПЛ» указано, что компания разработала и выпустила удобный сервис для получения выгоды с привычных трат.

В январе Сбербанк подал в Роспатент заявки на торговые знаки «Оплата улыбкой» и «Улыбайтесь — это выгодно» для биоэквайринга, узнал RB.RU. Заявки поданы по классам МКТУ 09, 35, 36, 38, 39, 42, 43, 45 (финансовые услуги, розничная торговля, оборудование, услуги общепита, безопасность и другое). Банк запустил услугу оплаты лицом или улыбкой в 2023 году.

Как пояснил RB.RU источник, знакомый с планами банка, кредитная организация собирается закрепить за собой торговые знаки, так как «биоэквайринг будет развиваться и придут другие игроки».

Число россиян, которые зарегистрировались на «Госуслугах» и в Единой биометрической системе (ЕБС) для получения доступа к оплате голосом или лицом, приблизилось к отметке в 3 млн человек, писал ТАСС.

Сбербанк и Национальная система платежных карт (НСПК, оператор платежных карт «Мир») создают единый сервис оплаты лицом. Его запуск запланирован на вторую половину 2025 года, сообщали в январе «Известия» со ссылкой на старшего вице-президента Сбербанка Дмитрия Малых и НСПК.

Х5 и «Сбер» запустили пилот оплаты с помощью биометрической идентификации в марте 2021 года в торговой сети «Перекрёсток». В 2023 году компании запустили инновационный сервис оплаты с помощью улыбки на 15 тыс. кассах самообслуживания, установленных в 4100 магазинах торговых сетей «Пятёрочка» и «Перекресток».

Фото на обложке: Jen Gunter / Unsplash