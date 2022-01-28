Полиция задержала организатора бойкота QR-кодам Александра Коновалова по делу о взятках

Полиция задержала организатора бойкота QR-кодов в кафе и магазинах — предпринимателя Александра Коновалова. В его доме в Санкт-Петербурге проходит обыск.

Александр Коновалова задержан, ему инкриминируется посредничество в даче взятки, сообщила «Фонтанка». В его доме в коттеджном поселке Белоостров и в офисе на улице Рылеева полиция проводит обыски.

По предварительным данным, Коновалов в сентябре 2021 года якобы предложил помощь антикафе на Вознесенском проспекте после того, как у заведения изъяли кальяны и табачные изделия в ходе полицейского рейда. Следствие считает, что за плату он обещал использовать свои связи в МВД Адмиралтейского района.

Коновалов известен тем, что создал список компаний, бойкотирующих QR-коды. К его движению присоединились более 120 баров, ресторанов, кафе, магазинов и других заведений в Санкт-Петербурге, которые отказывались требовать у посетителей QR-коды.

В минувшие выходные по большинству заведений из организованной предпринимателем «карты сопротивления» прошел рейд с участием Роспотребнадзора, МВД и Следственного комитета. 20 заведений из движения сопротивления были закрыты и опечатаны.

Коновалов известный в Санкт-Петербурге ресторатор. По его словам он является партнером в 200 заведениях в городе. До того, как заняться бизнесом, Коновалов работал в МВД.

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