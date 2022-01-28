Полиция задержала организатора бойкота QR-кодам Александра Коновалова по делу о взятках

Полиция задержала организатора бойкота QR-кодов в кафе и магазинах — предпринимателя Александра Коновалова. В его доме в Санкт-Петербурге проходит обыск.
Александр Коновалова задержан, ему инкриминируется посредничество в даче взятки, сообщила «Фонтанка». В его доме в коттеджном поселке Белоостров и в офисе на улице Рылеева полиция проводит обыски.
По предварительным данным, Коновалов в сентябре 2021 года якобы предложил помощь антикафе на Вознесенском проспекте после того, как у заведения изъяли кальяны и табачные изделия в ходе полицейского рейда. Следствие считает, что за плату он обещал использовать свои связи в МВД Адмиралтейского района.
Коновалов известен тем, что создал список компаний, бойкотирующих QR-коды. К его движению присоединились более 120 баров, ресторанов, кафе, магазинов и других заведений в Санкт-Петербурге, которые отказывались требовать у посетителей QR-коды.
В минувшие выходные по большинству заведений из организованной предпринимателем «карты сопротивления» прошел рейд с участием Роспотребнадзора, МВД и Следственного комитета. 20 заведений из движения сопротивления были закрыты и опечатаны.
Коновалов известный в Санкт-Петербурге ресторатор. По его словам он является партнером в 200 заведениях в городе. До того, как заняться бизнесом, Коновалов работал в МВД.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото на обложке: Konstantin Lenkov /
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Минфин предложил штрафовать бизнес за недостоверные документы об импортируемых товарах
- 2 В правительстве утвердили дорожную карту по регулированию криптовалют
- 3 Самозанятые смогут зарегистрировать собственные товарные знаки в России
- 4 Что произошло на рынке аренды квартир в 2021 и к чему готовиться?
- 5 Владимир Путин поддержал идею разрешить майнинг в регионах с профицитом электроэнергии
ВОЗМОЖНОСТИ
28 января 2022
30 января 2022
31 января 2022
31 января 2022
31 января 2022