Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст вошел в совет директоров МТС

Новости
Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

На годовом общем собрании акционеров МТС был обновлен совет директоров компании. Избрали трех новых участников, в том числе главу «Первого канала» Константина Эрнста. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе МТС.

Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст вошел в совет директоров МТС

Также первый раз в состав совета директоров МТС вошли член набсовета X5 Retail Group Надя Шурабура и главный исполнительный директор Coriant Inc Шайган Херадпир.

Совет покинули управляющие партнеры АФК «Система» Всеволод Розанов и Алексей Катков, а также независимый директор Антониу Теодосиу.

Все остальные члены совета были переизбраны:

  • президент МТС Алексей Корня,
  • член совета директоров АФК «Система» Феликс Евтушенков,
  • вице-президент по стратегии АФК Артем Засурский,
  • экс-глава администрации президента РФ Валентин Юмашев,
  • независимый директор Регина фон Флеминг,
  • независимый директор Томас Холтроп.

В пресс-службе компании отметили, что включение в совет директоров новых кандидатов способствует развитию стратегии компании. Она направлена на построение вокруг клиента экосистемы цифровых сервисов.

По заявлению представителя МТС, новые члены совета директоров обладают первоклассными управленческими компетенциями и выдающимся опытом в создании и выводе на рынок успешных цифровых и медиапродуктов.

Годовое собрание акционеров компании состоялось 24 июня в форме заочного голосования.

Фото: Photogenica

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

26 июня 2020

Стартап-кафе GRILL: E-commerce Logistics Transport

27 июня 2020

PhotoHack Snapchat

30 июня 2020

Энергопрорыв

Все ВОЗМОЖНОСТИ

RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма