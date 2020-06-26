Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст вошел в совет директоров МТС

На годовом общем собрании акционеров МТС был обновлен совет директоров компании. Избрали трех новых участников, в том числе главу «Первого канала» Константина Эрнста. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе МТС.

Также первый раз в состав совета директоров МТС вошли член набсовета X5 Retail Group Надя Шурабура и главный исполнительный директор Coriant Inc Шайган Херадпир.

Совет покинули управляющие партнеры АФК «Система» Всеволод Розанов и Алексей Катков, а также независимый директор Антониу Теодосиу.

Все остальные члены совета были переизбраны:

президент МТС Алексей Корня,

член совета директоров АФК «Система» Феликс Евтушенков,

вице-президент по стратегии АФК Артем Засурский,

экс-глава администрации президента РФ Валентин Юмашев,

независимый директор Регина фон Флеминг,

независимый директор Томас Холтроп.

В пресс-службе компании отметили, что включение в совет директоров новых кандидатов способствует развитию стратегии компании. Она направлена на построение вокруг клиента экосистемы цифровых сервисов.

По заявлению представителя МТС, новые члены совета директоров обладают первоклассными управленческими компетенциями и выдающимся опытом в создании и выводе на рынок успешных цифровых и медиапродуктов.

Годовое собрание акционеров компании состоялось 24 июня в форме заочного голосования.

Фото: Photogenica