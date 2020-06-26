Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст вошел в совет директоров МТС
На годовом общем собрании акционеров МТС был обновлен совет директоров компании. Избрали трех новых участников, в том числе главу «Первого канала» Константина Эрнста. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе МТС.
Также первый раз в состав совета директоров МТС вошли член набсовета X5 Retail Group Надя Шурабура и главный исполнительный директор Coriant Inc Шайган Херадпир.
Совет покинули управляющие партнеры АФК «Система» Всеволод Розанов и Алексей Катков, а также независимый директор Антониу Теодосиу.
Все остальные члены совета были переизбраны:
- президент МТС Алексей Корня,
- член совета директоров АФК «Система» Феликс Евтушенков,
- вице-президент по стратегии АФК Артем Засурский,
- экс-глава администрации президента РФ Валентин Юмашев,
- независимый директор Регина фон Флеминг,
- независимый директор Томас Холтроп.
В пресс-службе компании отметили, что включение в совет директоров новых кандидатов способствует развитию стратегии компании. Она направлена на построение вокруг клиента экосистемы цифровых сервисов.
По заявлению представителя МТС, новые члены совета директоров обладают первоклассными управленческими компетенциями и выдающимся опытом в создании и выводе на рынок успешных цифровых и медиапродуктов.
Годовое собрание акционеров компании состоялось 24 июня в форме заочного голосования.
Фото: Photogenica
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