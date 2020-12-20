Пока биткоин растёт: Криптобиржа Coinbase решила стать публичной

Криптовалютная биржа Coinbase конфиденциально подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) форму S-1, которая обязательна для выхода на биржу. Coinbase не стала раскрывать детали предполагаемого размещения, а представители биржи отказались от комментариев.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) зарегистрировала заявку криптовалютной биржи Coinbase по форме S-1, которая является обязательной при выходе на биржу. Об этом сообщается в официальном блоге компании.Таким образом, площадка может стать первым крупным игроком на криптовалютном рынке, который стал публичной компанией.

Ещё летом агентство Reuters со ссылкой на источники писало о намерении Coinbase выйти на биржу. Тогда сообщалось, что компания намерена провести прямое размещение, а не IPO. Сейчас в заявлении Coinbase не говорится о том, собирается компания провести IPO либо прямое размещение. В компании от комментариев отказываются.

Если будет принято решение о прямом размещении, то компания начинает торговать своими акциями на бирже напрямую, без поддержки андеррайтеров. Она также не будет проводить обычные процедуры, предшествующие IPO.

Для того, чтобы выйти на биржу США, Coinbase необходимо, чтобы SEC после проверки ее деятельности дала соответствующее разрешение. Однако в случае с криптовалютной компанией это может оказаться более сложным процессом, чем обычно.

Фото: The Coinbase Blog