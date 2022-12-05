Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

В 2022 году более 10 тысяч специалистов криптоиндустрии потеряли работу

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

За 2022 год криптокомпании уволили свыше 10 тыс. сотрудников, сообщает РБК со ссылкой на журналиста Woo Blockchain (Колин Ву). По его сведениям, из-за так называемой криптозимы более 40 бирж, инвестиционных фондов и майнинговых операторов сократили от 1% до 80% своих работников. 

В 2022 году более 10 тысяч специалистов криптоиндустрии потеряли работу

В октябре около 40% (2 тыс. человек) работников криптобиржи Cryptо.соm покинули компанию, до этого, летом, уйти пришлось 260 сотрудникам. Биржа Coinbase уволила в текущем году 1,1 тыс. человек, что составляет 18% от всего персонала. Из Kraken ушла 1 тыс. работников, это 30% от всех сотрудников компании.

Платформа Huobi в этом году попрощалась с 300 сотрудниками (30%), NFT-маркетплейс OpenSea сократил 20% персонала. Криптобиржа BitMEX сокращала персонал дважды, в апреле компанию покинули 25% команды, еще 20% ушли в ноябре.

Наиболее серьезные сокращения прошли в компании по криптокредитованию Hodlnaut, летом было уволено 80% сотрудников (40 человек). Компании, специализирующиеся на майнинге, также были вынуждены попрощаться с частью работников. Compass Mining уволила 15% команды, Core Scientific — 10%.

В начале месяца криптоплатформа Bybit объявила о сокращении сотрудников в связи со сложной ситуацией в индустрии. По данным Woo Blockchain, компания сократит до 30% персонала.

В ноябре многие криптокомпании столкнулись с кризисом, вызванным, в частности, банкротством крупнейшей криптобиржы FTX. После краха компании другие платформы для поддержки индустрии начали выделять средства в фонд помощи криптопроектам.

Фото на обложке: Standret / Shutterstock

Готов ли российский IT-рынок предоставить конкурентоспособную замену — разбираемся с МегаФоном и экспертами по ссылке

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 7 неочевидных принципов оценки блокчейн-проектов
  2. 2 6 рекомендаций, как защититься от нелегальных цифровых активов
  3. 3 Россиянам запретили использовать криптокошельки. Что это значит?
  4. 4 На Smart Taler 2022 обсудят тренды в FinTech, майнинг, блокчейн и криптовалюты
  5. 5 Кто вкладывается в Web3 — крупнейшие мировые инвесторы и страны-лидеры по Web3-проектам
AgroCode Hub
Последние новости, актуальные события и нетворкинг в AgroTech-комьюнити — AgroCode Hub
Присоединяйся!

ВОЗМОЖНОСТИ

05 декабря 2022

BI.ZONE Bug Bounty

06 декабря 2022

DevRel Hack

07 декабря 2022

Первый медицинский акселератор СамГМУ

Все ВОЗМОЖНОСТИ