В 2022 году более 10 тысяч специалистов криптоиндустрии потеряли работу

За 2022 год криптокомпании уволили свыше 10 тыс. сотрудников, сообщает РБК со ссылкой на журналиста Woo Blockchain (Колин Ву). По его сведениям, из-за так называемой криптозимы более 40 бирж, инвестиционных фондов и майнинговых операторов сократили от 1% до 80% своих работников.
В октябре около 40% (2 тыс. человек) работников криптобиржи Cryptо.соm покинули компанию, до этого, летом, уйти пришлось 260 сотрудникам. Биржа Coinbase уволила в текущем году 1,1 тыс. человек, что составляет 18% от всего персонала. Из Kraken ушла 1 тыс. работников, это 30% от всех сотрудников компании.
Платформа Huobi в этом году попрощалась с 300 сотрудниками (30%), NFT-маркетплейс OpenSea сократил 20% персонала. Криптобиржа BitMEX сокращала персонал дважды, в апреле компанию покинули 25% команды, еще 20% ушли в ноябре.
Наиболее серьезные сокращения прошли в компании по криптокредитованию Hodlnaut, летом было уволено 80% сотрудников (40 человек). Компании, специализирующиеся на майнинге, также были вынуждены попрощаться с частью работников. Compass Mining уволила 15% команды, Core Scientific — 10%.
В начале месяца криптоплатформа Bybit объявила о сокращении сотрудников в связи со сложной ситуацией в индустрии. По данным Woo Blockchain, компания сократит до 30% персонала.
В ноябре многие криптокомпании столкнулись с кризисом, вызванным, в частности, банкротством крупнейшей криптобиржы FTX. После краха компании другие платформы для поддержки индустрии начали выделять средства в фонд помощи криптопроектам.
Фото на обложке: Standret /
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