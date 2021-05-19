Исследователи составили портрет российского геймера

Компания My.Games представила результаты исследования «Портрет российского геймера 2020». В нём приняли участие порядка двух тысяч человек в возрасте от 15 до 44 лет.

Согласно исследованию, в 2020 году геймеры на всех платформах стали больше покупать игры и совершать внутриигровые покупки, при этом вырос и среднемесячный чек для покупок на всех устройствах, сообщили RB.RU в My.Games.

За последний год в России изменилось отношение к играм, отмечают исследователи: если в 2019 году только четверть поддерживали увлечение (и играли сами) или относились положительно, то в 2020 году — уже каждый третий (25% и 33% соответственно). 70% опрошенных старше 24 лет. 59% игроков — мужчины, а 41% — женщины. Среди опрошенных хотя бы раз в месяц 85% играли в мобильные игры, 70% — в игры на персональном компьютере и 29% — в консольные проекты.

Мобильные игры

Среди опрошенных по-прежнему преобладают поклонники мобильных проектов: 85% опрошенных играли на планшете или смартфоне хотя бы раз за последний месяц, при этом 78% пользуются только Android-устройствами. Самые популярные места для игр — дом (95%), общественный транспорт (46%) и работа (34%), при этом 30% параллельно с игрой смотрят другой контент.

Мобильные геймеры стали чаще и больше платить за сами игры (18% в 2019 году и 21% в 2020 году) и внутриигровые услуги (19% в 2019 году теперь 22% в 2020 году). Средний чек на покупку мобильных игр в 2020 вырос на 46% и составил 949 рублей (648,2 рублей в 2019 году), а на покупку внутриигровых предметов — вырос на 96% до 836,9 рублей (423,4 рубля в 2019 году).

Более половины опрошенных играет сразу в 2-3 мобильные игры одновременно, а треть — только в одну. Главными критериями выбора игры являются низкая стоимость (или её отсутствие), малое количество рекламы, а также возможность играть без интернета.

Топ-3 популярных жанров у мужчин: игры в жанрах MOBA, «королевская битва» и экшены, у женщин же в почёте игры жанров «поиск предметов», «тайм-менеджмент» и музыкальные игры. Подростки предпочитают соревновательные и азартные игры, а также песочницы, а аудитория старше 35-ти лет — игры в жанре match-3.

ПК-игры

Игроки на ПК стали чаще покупать игры, при этом покупки всё больше ушли в цифру: сейчас лишь 15% геймеров покупают игры в офлайновом формате (в августе 2019 таковых было 22% ). Предпочтения в ПК-жанрах за последний год не изменились: немного подросла популярность «королевских битв», «выживалок», MOBA, спортивных симуляторов и игр-песочниц. Почти половина опрошенных игроков младше 24 лет отдают предпочтение крафт-играм и сурвайвалам, в то время как аудитория старше 35 лет — стратегиям и коллекционным карточным играм.

Как и мобильные пользователи, поклонники ПК-игр стали чаще покупать внутриигровые сервисы и услуги — значительно выросли категории платящих более 2000 рублей в месяц. Средний чек на покупку ПК-игр в 2020 году вырос на 64% и составил 1810,8 рублей (1103,3 рублей в 2019 году), а на покупку внутриигровых предметов — вырос на 73% до 1086,4 рублей (628,8 рубля в 2019 году).

Консольные игры

Доля консольных игроков в 2020 году увеличилась относительно августа 2019: в декабре прошлого года почти треть опрошенных хотя бы раз играли на консоли в течение последнего месяца. Аудитория платформы изменилась — выросла доля женщин и игроков старше 35 лет.

Среди компаний лидирующие позиции на рынке занимает Sony: 46% игроков рассматривают возможность приобретения консоли следующего поколения в ближайшие полгода, из них почти 80% рассматривают именно PlayStation 5, при этом 19,2% уже играют на консолях нового поколения.

За 2020 год выросла популярность таких жанров, как королевские битвы и симуляторы военной техники — в основном предпочтение им отдает молодая аудитория. Женщины-игроки предпочитают крафт-игры и RPG, меньше всего среди них популярны хорроры.

Консольные геймеры стали реже платить за игры, но чаще покупать внутриигровые услуги и сервисы, при этом средний чек, по словам опрошенных, значительно вырос: на покупку игр — на 30% и составил 3001,8 рублей (2300,3 рублей в 2019 году), а на покупку внутриигровых предметов — вырос на 20% до 1654 рублей (1376,5 рубля в 2019 году).

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