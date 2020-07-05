Первые пиццерии, кофейные войны и ритейл 90-х: «Кухня на районе» запустила подкаст о гастрономии в России

Сервис доставки еды «Кухня на районе» запустил подкаст «Хроники еды» , в котором приглашенные эксперты будут рассказывать о том, как события в 1990-2000гг сформировали современный городской быт в сфере питания. Об этом говорится в сообщении сервиса.

Ведущими подкаста стали Евгений Рыбов и Мария Трындяйкина — российские телеведущие, официальные «голоса» телеканала MTV-Russia.

Эксперты вместе с ведущими будут рассказывать о российской гастрономической сцене девяностых и нулевых, ее героях и важных явлениях. Каждый из эпизодов будет посвящен одному из таких явлений, например:

Как демократичные рестораны, фудкорты и кофейни повлияли на жизнь и привычки современного жителя мегаполиса;

Как японская кухня покорила регионы, а суши и роллы стали настоящей народной едой;

Как война кофейных сетей за рынок научила нас разбираться в кофе.

В записи первых эпизодов в качестве экспертов принимали участие пиар-директор Novikov Group Нелли Константинова, ресторатор Лисиченко Станислав, ресторанный критик Светлана Кесоян, владелица сети «Сумосан» и Buba by Sumosan Джанина Волкова, бариста «Кофемании» Глеб Невейкин, владелец сети «Правда кофе» Филипп Лейтес, редактор рубрики «Еда» газеты «Ведомости Пятница» Анна Тюрина.

Подкаст будет доступен со 2 июля на всех основных платформах, включая Apple Podcasts, Google Podcasts, Яндекс.Музыка, Youtube и в медиа о еде «Как есть». Новые выпуски будут выходить раз в две недели.

В конце июня «Кухня на районе» также запустила журнал про еду «Как есть».

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