«Кураж-Бамбей» озвучит сериалы и фильмы для «Ростелекома»
Провайдер «Ростелеком» и актер дубляжа Денис «Кураж-Бамбей» Колесников подписали договор о сотрудничестве. Колесников будет эксклюзивно переводить и озвучивать фильмы для онлайн-кинотеатра Wink, который принадлежит «Ростелекому». Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе провайдера.
Как сообщается, Колесников озвучит пакет из 20 кинофильмов, которые будут доступны в специальном именном разделе. Новые переводы планируют выпускать каждые две недели. Кроме того, актер займется созданием спецпроектов для Wink и продвижением сервиса.
Колесников заявил, что в ближайшее время будут переведены и озвучены комедии «Сорокалетний девственник», «Соседи на тропе войны», а также фильм «Инопланетянин».
«Мы надеемся, что “Кураж-Бамбей” поможет нам увеличить аудиторию Wink, привлекая продвинутых и остроумных поклонников хороших кинокомедий и ситкомов», — отметил директор по контентной политике «Ростелекома» Александр Косарим.
Фото: Mr.Music / Shutterstock
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