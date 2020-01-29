«Кураж-Бамбей» озвучит сериалы и фильмы для «Ростелекома»

Провайдер «Ростелеком» и актер дубляжа Денис «Кураж-Бамбей» Колесников подписали договор о сотрудничестве. Колесников будет эксклюзивно переводить и озвучивать фильмы для онлайн-кинотеатра Wink, который принадлежит «Ростелекому». Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе провайдера.

Как сообщается, Колесников озвучит пакет из 20 кинофильмов, которые будут доступны в специальном именном разделе. Новые переводы планируют выпускать каждые две недели. Кроме того, актер займется созданием спецпроектов для Wink и продвижением сервиса.

Колесников заявил, что в ближайшее время будут переведены и озвучены комедии «Сорокалетний девственник», «Соседи на тропе войны», а также фильм «Инопланетянин».

«Мы надеемся, что “Кураж-Бамбей” поможет нам увеличить аудиторию Wink, привлекая продвинутых и остроумных поклонников хороших кинокомедий и ситкомов», — отметил директор по контентной политике «Ростелекома» Александр Косарим.

Денис Колесников известен своими авторскими переводами сериалов и фильмов. Его самые узнаваемые работы — «Теория большого взрыва», «Как я встретил вашу маму» и «Все ненавидят Криса».