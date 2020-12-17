Курьера Delivery Club убили на юго-западе Москвы

Курьера Delivery Club убили ударом ножом в сердце в московском районе Ясенево, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. 19-летний мужчина скончался в больнице. В компании принесли соболезнования близким курьера, выразив надежду, что убийцу удастся задержать. СК подтвердил начало расследования уголовного дела.

В районе Ясенево курьер Delivery Club погиб от ножевого ранения, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, 19-летний курьер приехал в Москву из Киргизии. Нож задел его сердце, молодой человек скончался в больнице. В настоящее время правоохранительные органы ищут предполагаемого убийцу.

В свою очередь официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова заявила в среду журналистам, что неизвестный нанес потерпевшему смертельное ранение ночью 15 декабря у дома на улице Паустовского. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

В Delivery Club принесли соболезнования близким курьера. В компании выразили надежду на оперативное задержание преступника. Семье погибшего пообещали оказать поддержку.

Фото: Press. Delivery-club.ru