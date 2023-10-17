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Новым владельцем La Datcha Олега Тинькова в Астраханской области стала птицеферма

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Владельцем «Ла дача Астрахань», на балансе которой находится построенная бывшим владельцем банка «Тинькофф» Олегом Тиньковым вилла «Волга дача» в села Вышка Астраханской области, с 11 октября стало ООО «Птицефабрика "Акашевская"», обратил внимание «Коммерсантъ».

Новым владельцем La Datcha Олега Тинькова в Астраханской области стала птицеферма

Согласно данным ЕГРЮЛ, эта птицефабрика через «Марфининвест» принадлежит Марии Лисициной, которая, как считается на рынке, представляет интересы семьи экс-губернатора Краснодарского края Александра Ткачева.

В 2000–2010 годах Лисицина работала на различных должностях в администрации региона, в 2011–2012 годах находилась в совете директоров АО «Сочи-Парк» — эта компания контролируется семьей Ткачева, указывает издание.

Стоимость сделки могла достигнуть 1 млрд рублей, оценивают собеседники газеты.

La Datcha Tinkoff Collection Астрахань. Фото: Baltma.ru

Изначально «Ла дача Астрахань» являлась частью инициированного в 2016 году Олегом Тиньковым туристического проекта La Datcha, который предполагал строительство приватных вилл во Франции, Италии, Мексике.

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В 2022 году Тиньков продал банк «Тинькофф» структурам «Интерроса», при этом активы в туриндустрии в сделку не вошли.

За прошедшее время «Ла дача Астрахань» несколько раз меняла владельца. До перехода актива к ООО «Птицефабрика "Акашевская"» собственником объекта значилась Наталия Дубовицкая — полная тезка супруги бывшего помощника президента РФ Владислава Суркова.

«Волга дача» — не единственный российский проект под брендом La Datcha. В 2015 году Тиньков анонсировал проект в Елизовском районе Камчатского края, его замораживали и затем снова возобновляли строительство, однако по данным источников газеты, объект так и не был достроен.

Фото на обложке: Baltma.ru

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