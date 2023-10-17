Новым владельцем La Datcha Олега Тинькова в Астраханской области стала птицеферма

Владельцем «Ла дача Астрахань», на балансе которой находится построенная бывшим владельцем банка «Тинькофф» Олегом Тиньковым вилла «Волга дача» в села Вышка Астраханской области, с 11 октября стало ООО «Птицефабрика "Акашевская"», обратил внимание «Коммерсантъ».

Согласно данным ЕГРЮЛ, эта птицефабрика через «Марфининвест» принадлежит Марии Лисициной, которая, как считается на рынке, представляет интересы семьи экс-губернатора Краснодарского края Александра Ткачева.

В 2000–2010 годах Лисицина работала на различных должностях в администрации региона, в 2011–2012 годах находилась в совете директоров АО «Сочи-Парк» — эта компания контролируется семьей Ткачева, указывает издание.

Стоимость сделки могла достигнуть 1 млрд рублей, оценивают собеседники газеты.

La Datcha Tinkoff Collection Астрахань. Фото: Baltma.ru

Изначально «Ла дача Астрахань» являлась частью инициированного в 2016 году Олегом Тиньковым туристического проекта La Datcha, который предполагал строительство приватных вилл во Франции, Италии, Мексике.

В 2022 году Тиньков продал банк «Тинькофф» структурам «Интерроса», при этом активы в туриндустрии в сделку не вошли.

За прошедшее время «Ла дача Астрахань» несколько раз меняла владельца. До перехода актива к ООО «Птицефабрика "Акашевская"» собственником объекта значилась Наталия Дубовицкая — полная тезка супруги бывшего помощника президента РФ Владислава Суркова.

«Волга дача» — не единственный российский проект под брендом La Datcha. В 2015 году Тиньков анонсировал проект в Елизовском районе Камчатского края, его замораживали и затем снова возобновляли строительство, однако по данным источников газеты, объект так и не был достроен.

Фото на обложке: Baltma.ru