«Возможно, Алиса пойдет в B2C, а Олег — в B2B»: как «Яндекс» и «Тинькофф» будут строить совместное будущее

Один из таких постов опубликовал у себя в Facebook венчурный инвестор, основатель A.Partners Алексей Соловьев, а мы делимся им с вами с разрешения автора. Итак, «пришло время разобраться, о чем это вообще».

Новость о сделке «Яндекса» и «Тинькофф» вызвала бурную реакцию в социальных сетях. Но кроме шуток и острых комментариев были и по-настоящему серьезные и обстоятельные разборы ситуации.

Первый и самый важный тезис — это то, что «Яндекс» и «Тинькофф» уже являются экосистемами. Неправы те, кто приравнивает «Яндекс» к поиску, а «Тинькофф» — к розничному банку.

являются экосистемами. Неправы те, кто приравнивает «Яндекс» к поиску, а «Тинькофф» — к розничному банку. Второй тезис — в разных сегментах у компаний разные позиции. Где-то сильные у «Яндекса», где-то у «Тинькофф», а где-то нет ни у кого.

Таким образом, в рамках слияния в некоторых сегментах первую скрипку будут играть одни, а в некоторых — другие, какие-то сегменты с нулевым присутствием, а какие-то с конкуренцией. В разных сегментах разных синергетический эффект, в разных — разный потенциал M&A на будущее (то, что меня, как венчурного инвестора, в этой истории интересует больше всего).

Аккуратно свел все мысли в таблицу и написал небольшой пояснительный текст.







Автомобили

Тут у «Яндекса» есть «Авто.ру», «Навигация» и «Заправки». У «Тинькофф» тоже заправки есть, но слабенькие. Поэтому пальма первенства будет в этом сегменте у ребят со Льва Толстого. Думаю, что тут будут еще приобретения на рынке.



Путешествия

Что-то есть у обоих, скорее всего, выделят сильнейших и сделают объединенную команду, и, может быть, будут приобретать что-то на рынке а-ля OneTwoTrip, Tutu.ru, российскую B2C-часть «Островка» или что-то в этом духе.



Финансы

«Тинькофф.Инвестиции» просто вне конкуренции, и вопрос только в том, на какой бирже это все будет подниматься. Сейчас все в Питере — думаю, там и останется. Всякая мелочь типа Yammi уйдет туда. Ну, и «Страхование» тоже. Средняя вероятность покупок, включая одну мегасделку, про которую уже давно все говорят.



Дети

Ничего практически нет. Есть заявленный «Тиинькофф.Junior». С одной стороны — огромный потенциал, с другой — проблема сегмента в том, что в нем никаких состоявшихся бизнес-моделей кроме e-commerce а-ля Mamsy.

Непонятно, что тут будет происходить. Но, скорее всего, детскую тему будут решать просто через «Маркет» и «Развлечения». Вряд ли решаться в игры заходить: там нужно либо ого-го, либо никак, «как-нибудь» не прокатит — сложный сегмент.



Коммуникации

Очень интересный сегмент с точки зрения синергии. С одной стороны — «Аура» и «Почта», с другой — VMO виртуальный мобильный оператор. Очень не хватает мессенджера, но его, к сожалению, профукали в свое время все, не только наши желтые друзья.



Медиа и развлечения

Тут у «Яндекса» целый зоопарк, начиная от «Кинопоиска», заканчивая «Дзеном». У «Тинькофф» есть «Кассир.ру», по сравнению с которым «Яндекс.Билеты» послабее выглядят в некоторых сегмента рынка. Кроме этого, оба пытаются себя пробовать в продюсировании, в том числе публичных мероприятий.

Думаю, это интересный сегмент для покупок, а все будет объединено на базе «Яндекса».



Работа

У «Тинькофф» — ничего, насколько мне известно, у «Яндекса» есть «Работа». Много независимых игроков в сегменте, начиная от флагманского HH.ru, заканчивая малышами типа PapaJobs. Может, будут что-то покупать.



Здоровье

Конь-неваляшка у обоих. Ожидаем либо какие-то запуски (что вряд ли), либо какие-то оригинальные покупки для захода в сегмент типа «Доктора на работе» (через врачей) или BestDoctor (через страховки).



Дом

Колонка есть у «Яндекса». Пока нет лампочки, розетки, дверного звонка (я не шучу). У «Тинькофф» — честный ноль, так что просто «Яндекс» продолжит расти в этом сегменте.



Лояльность

Тут есть чем похвастаться и «Тинькофф» (кешбэк), и «Яндексу» («Плюс»). Так как «Тинькофф» в теме лояльности — номер один на рынке, с которого списывают все другие банки, то думаю, что этот сегмент останется за ними.



Образование

Есть «Практика» плюс «Репетитор», у «Тинькофф» тоже есть что-то по теме. Вообще позиция «Яндекса» по поводу этого сегмента непонятна: вроде как хочется и даже декларируется, но как-то странно заходится. Все эти попытки про «Просвещение» и прочее.

Думаю, что в этом сегменте «Яндекс» должен забрать детей, либо сам, либо через M&A, а «Тинькофф» — сконцентрироваться на ДПО взрослых, в частности на профессиях и (что очень важно) предпринимателях.



Технологии

Тут еще один сегмент-винегрет. «Диск», Алиса, Олег, «Паспорт», «Телефон»… Вообще непонятно, что с этим будет происходить. Думаю, что SSO Single Sign-On, технология единого входа будет, конечно же, яндексовская, а вот как «поженятся» Алиса с Олегом, мне непонятно. Возможно, Алиса пойдет в B2C, а Олег — в B2B (и в B2SMB в частности).



Поиск

Ну, думаю, тут как раз все понятно.



Мобильность

Тут тоже все понятно, думаю, за тем лишь исключением, что суперапп «Тинькфф» (то, что некоторые все еще по ошибке считают банковским приложением) приобретет новую фичу. Вообще флагманом в плане присутствия в наших мобильных, конечно же, будет «Тинькофф». Правда, не исключено, что его потом переименуют в «Яндекс.Апп». :-))



Покупки

«Маркет», «Беру», «Едадил»… Что там еще было/есть/будет? Кажется, ясно, кто в этом сегменте будет играть первую скрипку. Однако мне кажется, что условная «Тинькофф.Юла» тут просто напрашивается.



Ну, и последнее — это еда

Поле битвы главных титанов нашего интернет-консьюмерского рынка. «Лавка» и «Еда» — прямо безоговорочные лидеры по сравнению с нулевым присутствием в теме «Тинькофф».

Отдельно мне хотелось бы отметить, не вертикаль, а горизонталь, но очень важную горизонталь — это M&A. Чья команда станет M&A-запевалой в объединенной компании? Какова будет их стратегия, будет ли она вообще? Как она будет реализовываться?

На эти вопросы пока нет ответа. Но мы, венчуристы, как говорится, будем держать кулачки и надеяться на то, что важным элементом стратегии Красно-Желтых станет регулярная M&A-активность с хорошими мультипликаторами.

Фото на обложке: Veja/Shutterstock