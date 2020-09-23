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Греф впервые прокомментировал переговоры «Яндекса» и «Тинькофф Банка»

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Глава Сбербанка Герман Греф впервые прокомментировал возможную сделку между материнской компанией «Тинькофф Банка» TCS Group и «Яндексом». Комментарий получило агентство Bloomberg.

Греф впервые прокомментировал переговоры «Яндекса» и «Тинькофф Банка»

«Мы не боимся конкуренции и уважаем своих конкурентов», — сказал Греф.

Накануне TCS Group сообщила, что ведет переговоры о своей продаже Yandex N.V. Стороны договорились о предварительном соглашении. Сумма сделки может составить $5,48 млрд, или $27,64 за акцию.

Позднее основатель TCS Group Олег Тиньков заявил, что останется с компанией после ее возможной продажи «Яндексу». Сделку с «Яндексом» он назвал «скорее слиянием», чем продажей.

Почитать о том, что о сделке говорят инвесторы и предприниматели, можно по ссылке.  Мнения пользователей о возможной покупке собраны здесь.

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