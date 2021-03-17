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Завершается прием заявок на хакатон Moscow Travel Hack

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Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

17 марта завершается прием заявок на участие в туристическом хакатоне Moscow Travel Hack от Мостуризма. Общий призовой фонд составляет 1,5 млн рублей. Также в рамках мероприятия пройдут брейншторм, TravelTech-митап и выступления спикеров для всех желающих, регистрация — до 28 марта.

Завершается прием заявок на хакатон Moscow Travel Hack

В финал попадут 60 команд, которые решат десять задач партнеров:

  1. «Русатом Инфраструктурные решения». Алгоритм для туристического сайта, предлагающий пользователям релевантный контент.
  2. «Русатом Инфраструктурные решения». Навигатор и аудиогиды с привязкой к маршрутам.
  3. «Сбер». Новостные разделы по регионам для туристического приложения.
  4. S7 Airlines. Новые функции и сценарии для планирования путешествий в приложении.
  5. Московский аэропорт Домодедово. Приложение для онлайн-покупки услуг бизнес-зала, сопровождения и fast track.
  6. TUI. Новые возможности для сайта, которые позволят пользователям получать персонализированные предложения.
  7. RUSSPASS. Решение для интеграции с сайтом партнера, чтобы использовать при регистрации аккаунт на RUSSPASS.
  8. Политехнический музей. Понятное и простое приложение с базой знаний о мире.
  9. «Метрополь». Приложение с информацией для туристов и возможностью связаться с персоналом.
  10. Музей современного искусства «Гараж». ПО для изучения посетителей музея.

Все желающие смогут принять участие в публичной программе. Гостей ждут:

  • World Travel Cafe. Двухчасовая бизнес-игра, во время которой участники поработают в группах и обсудят идеи в сферах лояльности туристов, новых каналов продаж, маркетинга и коллабораций.
  • TravelTech-митап. Мастер-классы технических директоров компаний из индустрии туризма на темы цифровизации, «умного» города, туристических ИТ-проектов.
  • Выступления спикеров на главной сцене. Лекции в формате TED Talks о цифровой туристической инфраструктуре, кикшеринге и других вопросах. Здесь же пройдут финал и питчи победителей хакатона.

Среди спикеров:

  • Егор Бояндин, технический директор Whoosh;
  • Максим Рыжов, директор по продукту RUSSPASS;
  • Вадим Мельников, технический директор tutu.ru;
  • Антон Лосенков, ИТ-директор отеля «Метрополь» и другие специалисты.

Узнать подробности, подать заявку на участие в хакатоне и зарегистрироваться на публичную программу можно на сайте Moscow Travel Hack 2021.

Генеральный партнер хакатона — «Русатом Инфраструктурные решения», госкорпорация «Росатом». Стратегический партнер — «Сбер».

Организатор — Spinon.

Фото на обложке: Spinon

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