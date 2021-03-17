17 марта завершается прием заявок на участие в туристическом хакатоне Moscow Travel Hack от Мостуризма. Общий призовой фонд составляет 1,5 млн рублей. Также в рамках мероприятия пройдут брейншторм, TravelTech-митап и выступления спикеров для всех желающих, регистрация — до 28 марта.

Завершается прием заявок на хакатон Moscow Travel Hack