Завершается прием заявок на хакатон Moscow Travel Hack

17 марта завершается прием заявок на участие в туристическом хакатоне Moscow Travel Hack от Мостуризма. Общий призовой фонд составляет 1,5 млн рублей. Также в рамках мероприятия пройдут брейншторм, TravelTech-митап и выступления спикеров для всех желающих, регистрация — до 28 марта.
В финал попадут 60 команд, которые решат десять задач партнеров:
- «Русатом Инфраструктурные решения». Алгоритм для туристического сайта, предлагающий пользователям релевантный контент.
- «Русатом Инфраструктурные решения». Навигатор и аудиогиды с привязкой к маршрутам.
- «Сбер». Новостные разделы по регионам для туристического приложения.
- S7 Airlines. Новые функции и сценарии для планирования путешествий в приложении.
- Московский аэропорт Домодедово. Приложение для онлайн-покупки услуг бизнес-зала, сопровождения и fast track.
- TUI. Новые возможности для сайта, которые позволят пользователям получать персонализированные предложения.
- RUSSPASS. Решение для интеграции с сайтом партнера, чтобы использовать при регистрации аккаунт на RUSSPASS.
- Политехнический музей. Понятное и простое приложение с базой знаний о мире.
- «Метрополь». Приложение с информацией для туристов и возможностью связаться с персоналом.
- Музей современного искусства «Гараж». ПО для изучения посетителей музея.
Все желающие смогут принять участие в публичной программе. Гостей ждут:
- World Travel Cafe. Двухчасовая бизнес-игра, во время которой участники поработают в группах и обсудят идеи в сферах лояльности туристов, новых каналов продаж, маркетинга и коллабораций.
- TravelTech-митап. Мастер-классы технических директоров компаний из индустрии туризма на темы цифровизации, «умного» города, туристических ИТ-проектов.
- Выступления спикеров на главной сцене. Лекции в формате TED Talks о цифровой туристической инфраструктуре, кикшеринге и других вопросах. Здесь же пройдут финал и питчи победителей хакатона.
Среди спикеров:
- Егор Бояндин, технический директор Whoosh;
- Максим Рыжов, директор по продукту RUSSPASS;
- Вадим Мельников, технический директор tutu.ru;
- Антон Лосенков, ИТ-директор отеля «Метрополь» и другие специалисты.
Узнать подробности, подать заявку на участие в хакатоне и зарегистрироваться на публичную программу можно на сайте Moscow Travel Hack 2021.
Генеральный партнер хакатона — «Русатом Инфраструктурные решения», госкорпорация «Росатом». Стратегический партнер — «Сбер».
Организатор — Spinon.
Фото на обложке: Spinon
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