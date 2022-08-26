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Популярный менеджер паролей LastPass сообщил о взломе

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Популярная программа для хранения паролей LastPass сообщила о взломе учетной записи. Злоумышленники похитили исходный код и техническую информацию.

Популярный менеджер паролей LastPass сообщил о взломе

Пароли пользователей в результате взлома не украли, поэтому им нет необходимости предпринимать действия для защиты своих учетных записей, сообщил Bloomberg.

Расследование LastPass показало, что хакеры взломали программную среду разработчиков, которая используется сотрудниками для создания и поддержки менеджера паролей. 

Атаке подверглась компания, которая генерирует и хранит автоматически сгенерированные пароли для нескольких учетных записей, например, Netflix или Gmail, от имени своих пользователей и без необходимости вводить учетные данные вручную.

Пароли в LastPass зашифрованы алгоритмом AES-256, хранятся в «облаке» и могут быть синхронизированы между устройствами. LastPass также имеет заполнитель форм, что позволяет автоматизировать ввод паролей и заполнение форм. Менеджером паролей пользуются более 33 млн человек.

Фото на обложке: Unsplash

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