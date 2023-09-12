«Яндекс.Лавка» начала заполнять карточки товаров в приложении с помощью YandexGPT

«Яндекс.Лавка» начала добавлять информацию о товарах в свое приложение с помощью YandexGPT и технологии распознавания текста OCR (Optical Character Recognition, с англ. — оптическое распознавание символов), говорится в сообщении сервиса.

Новые инструменты проводят анализ фотографии этикетки каждого продукта и самостоятельно заполняют его карточку. Как сообщили в «Лавке», это в три раза ускоряет обновление информации о товарах и упрощает работу контент-менеджеров.

Теперь чтобы добавить информацию о новом товаре, нужно сделать фото его упаковки и загрузить в контент-систему «Лавки». Технология распознавания текста проанализирует фотографию и переведет ее в текст, а нейросеть YandexGPT возьмет из него характеристики товара и заполнит его карточку.

Чтобы обучить нейросеть, «Лавка» показала ей 16 тыс. уже готовых карточек. В дальнейшем с помощью YandeхGPT сервис планирует создавать подробные описания товаров и давать советы, с чем их можно сочетать.

«Яндекс» запустил YandexGPT в мае 2023 года. Нейросеть может создавать и перерабатывать тексты, пересказывать их, выполнять задания, предлагать новые идеи и учитывает контекст беседы с пользователем. Компания также внедрила ее в свое приложение «Шедеврум» и в личные кабинеты продавцов на «Яндекс.Маркете».

7 сентября «Яндекс» запустил новую версию своей нейросети — YandexGPT 2. Она способна решать больше различных типов задач, чем первая версия, также было улучшено качество ее ответов.

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