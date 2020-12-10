Госдума приняла в первом чтении закон о блокировке сайтов за дискриминацию российских СМИ

Госдума приняла в первом чтении законопроект о блокировке сайтов, ограничивающих информацию российских СМИ. Согласно ему, санкции, в том числе блокировка, может быть введена против ресурсов, которые ограничивают доступ к информации «по признаку национальности, языка или в связи с введением санкций в отношении России или её граждан». Об этом сообщается на сайте Госдумы.

Документ был внесен в Госдуму 19 ноября 2020 года. Авторами законопроекта является группа депутатов, среди которых — Александр Хинштейн и Сергей Боярский.

Закон вводит понятие «владельца информационного ресурса, причастного к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ». Когда документ вступит в силу, Генпрокурор по согласованию с МИДом сможет присваивать данный статус владельцу сайта, допускающего дискриминацию в отношении материалов российских СМИ.

После этого Роскомнадзор будет выносить сайту предупреждение. Если нарушение не будет устранено, то на сайте произойдет замедление трафика вплоть до полной блокировки. Также среди санкций за цензуру против российских СМИ называется штраф до 3 млн рублей. Отмена ограничений будет возможна, если сервис снимет цензуру.

Роскомнадзор будет вести перечень владельцев информационных ресурсов, причастных к подобным нарушениям.

«С апреля 2020 года уполномоченные органы Российской Федерации фиксируют поступление жалоб от редакций СМИ о фактах цензурирования их аккаунтов со стороны иностранных Интернет-площадок Twitter, Facebook и Youtube ... Всего зафиксировано порядка 20 фактов дискриминации», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Отмечается, что за это время цензуре подверглись такие СМИ как Russia Today, РИА «Новости», «Крым 24». Например, в октябре 2020 года Роскомнадзор потребовал от Facebook, Twitter и Google прекратить цензуру российских СМИ из-за ограничений доступа к фильму «Беслан».

В конце ноября Роскомнадзор попросил IT-компании создать видеохостинги для российских СМИ и популяризовать их. Это связано с тем, что видеосервис YouTube ввел полный запрет на создание каналов российским СМИ Anna News.

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