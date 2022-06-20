Чиновники и IT-бизнес разработают законопроект о регулировании онлайн-игр в России

Участники IT-индустрии вместе с юристами готовят законопроект о регулировании игровой отрасли. Меры уже обсуждались с разработчиками игр и департаментом Минцифры, который отвечает за развитие софта в России, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источники.
В разработке участвуют часть участников профильной дискуссии ПМЭФ-2022. Что предлагалось:
- Адаптировать существующие налоговые и другие льготы для ИТ-отрасли под игровую индустрию. В частности, создатель может рассчитывать на льготы уже при разработке, но необходимо включить игру реестр отечественного ПО. Одно из условий попадания в реестр — число сотрудников не менее семи, однако есть игровые студии, где работает меньше людей.
- Упростить механизм выделения грантов и субсидий игровым студиям. Из-за ухода с российского рынка потенциальных инвесторов создания игр эту функцию, вероятнее всего, придется брать на себя государству. Если не упростить процесс, то студии вряд ли смогут отчитаться по бумагам.
- Государству и марткеплейсам игр MyGames и VK Play временно заморозить комиссию от продажи российских игр, чтобы стимулировать отечественные студии вкладывать оборотные средства в разработку.
Поддержкой индустрии государство озаботилось на фоне ухода из России крупных игроков. В начале июня о закрытии подразделения SberGames объявил «Сбер». В «Сбере» закрытие компании объяснили внешними воздействиями, причиной которых стали западных санкции.
Бизнес в стране также сворачивают разработчик мобильных игр Plarium и разработчик и издатель мобильных игр Game Insight.
Фото на обложке: Unsplash
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