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Чиновники и IT-бизнес разработают законопроект о регулировании онлайн-игр в России

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Участники IT-индустрии вместе с юристами готовят законопроект о регулировании игровой отрасли. Меры уже обсуждались с разработчиками игр и департаментом Минцифры, который отвечает за развитие софта в России, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

Чиновники и IT-бизнес разработают законопроект о регулировании онлайн-игр в России

В разработке участвуют часть участников профильной дискуссии ПМЭФ-2022. Что предлагалось:

  • Адаптировать существующие налоговые и другие льготы для ИТ-отрасли под игровую индустрию. В частности, создатель может рассчитывать на льготы уже при разработке, но необходимо включить игру реестр отечественного ПО. Одно из условий попадания в реестр — число сотрудников не менее семи, однако есть игровые студии, где работает меньше людей.
  • Упростить механизм выделения грантов и субсидий игровым студиям. Из-за ухода с российского рынка потенциальных инвесторов создания игр эту функцию, вероятнее всего, придется брать на себя государству. Если не упростить процесс, то студии вряд ли смогут отчитаться по бумагам.
  • Государству и марткеплейсам игр MyGames и VK Play временно заморозить комиссию от продажи российских игр, чтобы стимулировать отечественные студии вкладывать оборотные средства в разработку.

Поддержкой индустрии государство озаботилось на фоне ухода из России крупных игроков. В начале июня о закрытии подразделения SberGames объявил «Сбер». В «Сбере» закрытие компании объяснили внешними воздействиями, причиной которых стали западных санкции. 

Бизнес в стране также сворачивают разработчик мобильных игр Plarium и разработчик и издатель мобильных игр Game Insight.

Фото на обложке: Unsplash

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