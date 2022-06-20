Участники IT-индустрии вместе с юристами готовят законопроект о регулировании игровой отрасли. Меры уже обсуждались с разработчиками игр и департаментом Минцифры, который отвечает за развитие софта в России, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

Чиновники и IT-бизнес разработают законопроект о регулировании онлайн-игр в России