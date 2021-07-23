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Разработчик голосовых роботов Leadhero привлек инвестиции от Moscow Seed Fund

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Разработчик интеллектуальных роботов и чат-ботов с оплатой за лиды Leadhero привлек 3 млн рублей инвестиций от Moscow Seed Fund. Компания планирует направить средства на автоматизацию некоторых процессов, в частности, создание нейросети.

Разработчик голосовых роботов Leadhero привлек инвестиции от Moscow Seed Fund

Leadhero разрабатывает платформу с голосовыми и чат-ботами. Их решение, по заявлению компании, помогает малому бизнесу получать лиды в разы дешевле, чем это позволяет делать стандартная интернет-реклама, а среднему и крупному бизнесу – реанимировать существующих клиентов.

«Продукт уже подтвердил свою востребованность на рынке и мы ожидаем его интенсивного развития в сегментах, где массовая коммуникация с клиентской базой с применением голосового ИИ становится критичной составляющей бизнеса», – отметил Вадим Дьяков, директор по инновациям инвесткомпании ADV LaunchPad, при поддержке которой разработан проект Leadhero.

Полученные от Moscow Seed Fund средства пойдут на увеличение команды проекта, а также автоматизацию части процессов, в частности, запуск нейросети, сообщили в пресс-службе Moscow Seed Fund.

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Фото: Shutterstock.com

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