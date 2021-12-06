Суд смягчил меру пресечения обвиняемому в мошенничестве бывшему топ-менеджеру ГК «ПИК» Лефелю

Суд в Москве смягчил меру пресечения обвиняемому в крупном мошенничестве бывшему топ-менеджеру группы компаний «ПИК» Александру Лефелю. Ущерб от его незаконных действий девелопер, который сам обратился в органы с заявлением на Лефеля, оценивает в 100 млн рублей.

Об изменении меры пресечения в отношении Александра Лефеля сообщается в telegram-канале московских судов общей юрисдикции.

Согласно постановлению Тверского районного суда Москвы, Александра Лефеля выпустили из СИЗО и отправили под домашний арест, под которым он пробудет до 7 февраля 2022 года.

Бывшего вице-президента по региональному развитию группы компаний «ПИК» Александра Лефеля обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. С заявлением на Лефеля в правоохранительные органы обратился сам девелопер. В ГК «ПИК» посчитали, что Лефель злоупотреблял полномочиями при возведении жилого комплекса в Петербурге. Ущерб от действия Лефеля в ГК «ПИК» оценили в 100 млн рублей.

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