В Москве пройдет форум подростков

18 апреля состоится форум LEVEL UP, который поможет школьникам определиться с профессией и вузом. Также в рамках мероприятия родители смогут пройти курс общения с подростками.

Участников ждут выступления спикеров, среди которых:

Александр Патлух , сооснователь образовательного проекта «Кружок», разработчик образовательных программ в онлайн-сервисе «Яндекс.Практикум»;

, сооснователь образовательного проекта «Кружок», разработчик образовательных программ в онлайн-сервисе «Яндекс.Практикум»; Александр Мисуркин , российский космонавт, побывал на МКС и четыре раза выходил в открытый космос;

, российский космонавт, побывал на МКС и четыре раза выходил в открытый космос; Алена Аракчеева , самый молодой кондитер IV разрада, блогер, победитель премии «Лучший блогер 2018» от Mail.ru и «Rusbase Young Awards»;

, самый молодой кондитер IV разрада, блогер, победитель премии «Лучший блогер 2018» от Mail.ru и «Rusbase Young Awards»; Денис Шилов , молодой предприниматель, основатель стартапа Reface, который помогает управлять гаджетами с помощью мимики лица — например, морганием;

, молодой предприниматель, основатель стартапа Reface, который помогает управлять гаджетами с помощью мимики лица — например, морганием; Александра Жаркова, сооснователь коммуникационного агентства SETTERS, и другие.

У родителей есть возможность пройти курс общения с подростками, который проведет детский психолог, писатель и преподаватель Никита Карпов.

Мероприятие пройдет в Москве, на площадке Paveletsky Space по адресу Павелецкая набережная, 2с18. Купить билет и узнать подробности можно на сайте форума.

Фото на обложке: Green Chameleon/Unsplash