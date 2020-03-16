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В Москве пройдет форум подростков

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Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

18 апреля состоится форум LEVEL UP, который поможет школьникам определиться с профессией и вузом. Также в рамках мероприятия родители смогут пройти курс общения с подростками.

В Москве пройдет форум подростков

Участников ждут выступления спикеров, среди которых:

  • Александр Патлух, сооснователь образовательного проекта «Кружок», разработчик образовательных программ в онлайн-сервисе «Яндекс.Практикум»;
  • Александр Мисуркин, российский космонавт, побывал на МКС и четыре раза выходил в открытый космос;
  • Алена Аракчеева, самый молодой кондитер IV разрада, блогер, победитель премии «Лучший блогер 2018» от Mail.ru и «Rusbase Young Awards»;
  • Денис Шилов, молодой предприниматель, основатель стартапа Reface, который помогает управлять гаджетами с помощью мимики лица — например, морганием;
  • Александра Жаркова, сооснователь коммуникационного агентства SETTERS, и другие.

У родителей есть возможность пройти курс общения с подростками, который проведет детский психолог, писатель и преподаватель Никита Карпов.

Мероприятие пройдет в Москве, на площадке Paveletsky Space по адресу Павелецкая набережная, 2с18. Купить билет и узнать подробности можно на сайте форума.

Фото на обложке: Green Chameleon/Unsplash

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