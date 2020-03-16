Новости
Партнеры
В Москве пройдет форум подростков
Новости
Евгения Хрисанфова
18 апреля состоится форум LEVEL UP, который поможет школьникам определиться с профессией и вузом. Также в рамках мероприятия родители смогут пройти курс общения с подростками.
В Москве пройдет форум подростковЕвгения Хрисанфова
Участников ждут выступления спикеров, среди которых:
- Александр Патлух, сооснователь образовательного проекта «Кружок», разработчик образовательных программ в онлайн-сервисе «Яндекс.Практикум»;
- Александр Мисуркин, российский космонавт, побывал на МКС и четыре раза выходил в открытый космос;
- Алена Аракчеева, самый молодой кондитер IV разрада, блогер, победитель премии «Лучший блогер 2018» от Mail.ru и «Rusbase Young Awards»;
- Денис Шилов, молодой предприниматель, основатель стартапа Reface, который помогает управлять гаджетами с помощью мимики лица — например, морганием;
- Александра Жаркова, сооснователь коммуникационного агентства SETTERS, и другие.
У родителей есть возможность пройти курс общения с подростками, который проведет детский психолог, писатель и преподаватель Никита Карпов.
Мероприятие пройдет в Москве, на площадке Paveletsky Space по адресу Павелецкая набережная, 2с18. Купить билет и узнать подробности можно на сайте форума.
Фото на обложке: Green Chameleon/Unsplash
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter