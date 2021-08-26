Виноделы столкнулись со сложностями получения лицензий на некоторые виды напитка

Виноделам перестали выдавать новые лицензии на производство вина с защищенным географическим указанием и защищенным наименованием места происхождения. Это связано из-за требований к отрасли согласно новому законодательству.

Дополнительные требования на эти маркировки появились в июле после вступления в силу поправок к закону о регулировании алкогольного рынка, сообщили «Ведомости».

Виноделам теперь нужно предоставить в Росалкогольрегулирование сертификат о членстве в федеральной саморегулируемой организации виноградарей и виноделов. В ней, согласно закону, должны быть компании, которым на момент создания принадлежит не меньше половины виноградников в России.

Предприятие будет устанавливать дополнительные стандарты качества продукции для ее членов и следить за их исполнением. Она также будет определять зоны и районы, где можно выпускать вина с этими маркировками, разрабатывать сертификаты качества, собирать данные об урожае. Однако сейчас такой организации в стране нет, поэтому и лицензию получить невозможно.

По словам представителя РАР, заявление на получение лицензии возможно подать только при наличии полного пакета документов, в том числе сертификата качества СРО.

Сейчас на рынке, по данным РАР, работает свыше 70 организаций, у которых действуют такие лицензии, оформленные ранее. «Кубань-вино», «Абрау-Дюрсо» уже получили лицензии ЗГУ и ЗНМП.

Созданием федеральной СРО сейчас занимается Союз виноградарей и виноделов, а также Минсельхоз, сказал президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович. Представитель Минсельхоза заявил, что у ведомства нет полномочий по созданию такой организации.

Партнер Double Magnum Wine Consulting Андрей Григорьев заявил, что проблема с лицензиями может затронуть и тех, кто только выходит на рынок, и тех, кто переоформляет лицензии.

Леонид Попович надеется, что федеральная СРО появится до конца года. При таком раскладе это будет незаметно для основной части рынка, но если ее создание затянется, то могут возникнуть сложности у большего числа компаний.

Сама идея такой организации, по словам Андрея Григорьева, преждевременна. В стране пока нет специалистов, которые могли бы определить, какие сорта или способы производства имеет смысл использовать на определенной территории, разрешать или запрещать какой-либо сорт винограда, устанавливать технологические требования и ограничения, говорит Григорьев.

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Фото: Lukasz Szwaj / Shutterstock