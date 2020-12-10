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На конференции «Лиги зелёных брендов» обсудят перспективы экологичного бизнеса России

Новости
Ирина Печерская
Ирина Печерская

Журналист

Ирина Печерская

11 декабря пройдёт конференция «”Зелёный” бренд для государства, бизнеса, потребителя», на которой руководители правительственных организаций и крупных бизнес-корпораций расскажут о внедрении практик устойчивого развития в бизнес-стратегии.

На конференции «Лиги зелёных брендов» обсудят перспективы экологичного бизнеса России

Планируется обсудить четыре блока вопросов.

Первый блок посвящен «зелёному» регулированию: необходимости создания единых стандартов производства «зеленой» продукции.

Спикеры:

  • Елена Саратцева — заместитель руководителя российской системы качества, член экспертного совета «Лиги зелёных брендов»;
  • Евгения Кузнецова — руководитель органа по сертификации, ведущий эксперт системы «Листок жизни»;
  • Евгения Семутникова — заместитель руководителя департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы;
  • Наталья Беляева — заместитель председателя комитета по переработке отходов и вторичным ресурсам общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

Во втором блоке поговорят о роли ESG-принципов (экология, социальная ответственность, управление) в формировании устойчивых стратегий и ответственном инвестировании.

Спикеры:

  • Наталья Поппель — начальник управления по корпоративной социальной ответственности и бренду, компании «Северсталь»;
  • Наталья Поротникова — заместитель директора института экологии Высшей школы экономики;
  • Наталья Зайцева — руководитель Центра устойчивого развития бизнеса, Московская школы управления «Сколково»;
  • Дмитрий Аксаков — вице-президент ВЭБ.

В третьем блоке представители «зелёных» брендов — Unilever, IKEA, Heineken Россия, МТС и других — представят собственные кейсы и поделятся опытом эффективной поддержки диалога с сотрудниками, инвесторами, местными сообществами, государственными структурами, подрядчиками, клиентами и конкурентами.

Спикеры:

  • Александр Долганов — заместитель председателя правления ПАО КБ «Центр-инвест»;
  • Ирина Антюшина — руководитель отдела по устойчивому развитию бизнеса и корпоративным отношениям компании «Юнилевер Русь»;
  • Наталья Бенеславская — руководитель отдела по устойчивому развитию и защите окружающей среды розничной сети ИКЕА в России;
  • Ирина Агаркова — руководитель направления стратегических коммуникаций ПАО «МТС»;
  • Татьяна Лебедева — главный редактор Lookbio.

Последний блок посвящен роли СМИ в продвижении повестки устойчивого развития.

Конференцию будут транслировать в разделе +1 на сайте «РБК» и на +1 «Платформе». Подробная информация на сайте

Фото на обложке: YAKOBCHUK VIACHESLAV/shutterstock.com

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