На конференции «Лиги зелёных брендов» обсудят перспективы экологичного бизнеса России

11 декабря пройдёт конференция «”Зелёный” бренд для государства, бизнеса, потребителя», на которой руководители правительственных организаций и крупных бизнес-корпораций расскажут о внедрении практик устойчивого развития в бизнес-стратегии.

Планируется обсудить четыре блока вопросов.

Первый блок посвящен «зелёному» регулированию: необходимости создания единых стандартов производства «зеленой» продукции.

Спикеры:

Елена Саратцева — заместитель руководителя российской системы качества, член экспертного совета «Лиги зелёных брендов»;

Евгения Кузнецова — руководитель органа по сертификации, ведущий эксперт системы «Листок жизни»;

Евгения Семутникова — заместитель руководителя департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы;

Наталья Беляева — заместитель председателя комитета по переработке отходов и вторичным ресурсам общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

Во втором блоке поговорят о роли ESG-принципов (экология, социальная ответственность, управление) в формировании устойчивых стратегий и ответственном инвестировании.

Спикеры:

Наталья Поппель — начальник управления по корпоративной социальной ответственности и бренду, компании «Северсталь»;

Наталья Поротникова — заместитель директора института экологии Высшей школы экономики;

Наталья Зайцева — руководитель Центра устойчивого развития бизнеса, Московская школы управления «Сколково»;

Дмитрий Аксаков — вице-президент ВЭБ.

В третьем блоке представители «зелёных» брендов — Unilever, IKEA, Heineken Россия, МТС и других — представят собственные кейсы и поделятся опытом эффективной поддержки диалога с сотрудниками, инвесторами, местными сообществами, государственными структурами, подрядчиками, клиентами и конкурентами.

Спикеры:

Александр Долганов — заместитель председателя правления ПАО КБ «Центр-инвест»;

Ирина Антюшина — руководитель отдела по устойчивому развитию бизнеса и корпоративным отношениям компании «Юнилевер Русь»;

Наталья Бенеславская — руководитель отдела по устойчивому развитию и защите окружающей среды розничной сети ИКЕА в России;

Ирина Агаркова — руководитель направления стратегических коммуникаций ПАО «МТС»;

Татьяна Лебедева — главный редактор Lookbio.

Последний блок посвящен роли СМИ в продвижении повестки устойчивого развития.

Конференцию будут транслировать в разделе +1 на сайте «РБК» и на +1 «Платформе». Подробная информация на сайте.

Фото на обложке: YAKOBCHUK VIACHESLAV/shutterstock.com