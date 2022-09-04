Руководство Volkswagen обсудит сроки листинга спорткаров Porsche

Руководство и наблюдательный совет Volkswagen обсудят в понедельник, 5 сентября, когда состоится долгожданный листинг акций производителя спорткаров Porsche – в конце сентября или начале октября.

Также на встрече будет принято решение о том, одобрит ли Volkswagen продажу 25% + 1 акций Porsche AG материнской компании Porsche SE, как указано в рамочном соглашении двух сторон в феврале, отмечает Reuters.

Если эти привилегированные акции будут проданы на открытом рынке (а это порядка 12,5% от общего капитала Porsche), по подсчетам Reuters, компания сможет выручить до €10,6 млрд ($10,55 млрд), если оценка бренда превысит оценки инвесторов (€85 млрд).

Обыкновенные акции, которые по плану будут принадлежать исключительно Volkswagen и Porsche SE, не будут выставлены на публичную продажу.

Если бренд спорткаров Porsche действительно станет публичным, согласно данным Refinitiv, этот листинг станет одним из крупнейших в истории Германии и крупнейшим в Европе со времен Enel SpA в 1999 году.

Представители материнской компании Porsche SE, которой принадлежит 31,4% акций Volkswagen и 53,3% голосов, подтвердили встречу в понедельник, 5 сентября.

Он добавил, что сроки выхода на фондовый рынок все еще зависят от развития ситуации на рынке в контексте нестабильности вокруг Украины и рекордных цен на энергоносители.

Фото на обложке: Moritz Spahn / Unsplash