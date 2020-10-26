«Лукойл» создаст систему виртуальных рабочих мест для дистанционной работы

«Лукойл-Технологии», являющаяся 100% дочерней компанией «Лукойла», начала проектирование новой системы виртуальных рабочих мест. Сервис позволит пользователям иметь доступ к корпоративным ресурсам и личному рабочему столу с любых типов портативных устройств. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Система создается на основе облачных технологий. Отмечается, что она обеспечит целостность и защищенность передаваемых данных.

«Актуальность внедрения облачных технологий связана в том числе со сложной эпидемиологической обстановкой», — говорится в сообщении.

Создаваемая технология входит в ряд внедренных компанией в текущем году цифровых инициатив. Они направлены на обеспечение непрерывности и безопасности бизнес-процессов — от добычи углеводородов до сбыта готовой продукции.

Гендиректор «Лукойл-Технологии» Ринальд Хамидуллин отметил, что уже созданная IT-инфраструктура помогает оптимизировать часть вычислительных операций, а также способствует оперативному принятию управленческих решений.

«Разработанное предприятием Единое информационное пространство (ЕИП) позволило в максимально быстрый срок перевести работников организаций Группы "Лукойл" на удаленную работу в условиях ограничительных мер ... Функционал цифровой архитектуры планируется расширять», — комментирует Хамидуллин.

Он добавил, что в ближайшее время будут увеличены вычислительные мощности региональной сети и совершена миграция информационных систем на новые ресурсы.

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