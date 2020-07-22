Составлен список квартир в Москве, стоимость аренды которых равна покупке жилья

Сервис «Авито Недвижимость» составил топ-5 самых дорогих квартир Москвы для долгосрочной аренды — они стоят от 3 до 5 млн рублей в месяц, что соответствует покупке небольшого жилья в собственность. Об этом говорится в сообщении площадки.

Дворцовый стиль за 5,037 млн рублей в месяц

Квартира располагается в 300 метрах от метро «Парк Культуры» в элитном жилом комплексе «Остоженка Парк Палас». Это семикомнатная квартира в дворцовом стиле.

Внутри — мрамор и ценные породы дерева в отделке, трехметровые потолки и площадь 487 кв. м. Владельцы разрешают находиться в квартире с питомцем.

Пентхаус под куполом за 4,8 млн рублей в месяц

Расположен в историческом здании в центре Москвы со стеклянным куполом, летней верандой и общей площадью 633 кв. м.

На одном из этажей стоит рояль, рядом — лаунж-зона с дровяным камином, а наверху собственный хамам и массажная комната. Для обслуживающего персонала предусмотрено отдельное помещение. Отделка — итальянский мрамор, ценные породы дерева, авторский дизайн-проект и антикварная мебель.

Семикомнатная квартира с винным погребом за 3 млн рублей в месяц

Семикомнатная квартира площадью 920 кв. м. с собственным бассейном, сауной и винным погребом.

Высота потолков в этой квартире — 3,5 м, а пространство оформлено с помощью люстр с кристаллами Swarovski. Есть отдельные входы из паркинга и внутреннего двора. Внутри также несколько гардеробных и апартаменты для охраны и обслуживающего персонала.

Панорамное окно и минимализм за 3 млн рублей в месяц

Пентхаус площадью 540 кв. м. располагается на 60-м этаже жилого комплекса «Меркурий» в «Москва-Сити». Панорамное окно высотой в два этажа занимает место всей стены. Интерьер выполнен в светлых тонах.

На первом этаже пентхауса расположены гостевая комната с гардеробом, гостиная, комнаты для персонала и кладовые помещения. Наверху — лаунж-зона с бильярдным столом, кинозал, спальня с собственной гардеробной, спортзал, сауна и хамам.

Персональная терраса с видами за 2 млн рублей в месяц

Наименее дорогая квартира в подборке. Пентхаус площадью 650 кв. м. находится в одном из элитных жилых комплексов Москвы — в «Триумф Паласе». На 2-х этажах расположены 2 панорамные террасы.

Здесь 4 комнаты, каждая со своей гардеробной, гостиная, две кухни, столовая и помещения для персонала. Также есть зимний сад и комната с собственной ванной и гардеробной на отдельном этаже.

Фото: «Авито Недвижимость»