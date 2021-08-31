В мире снизился средний чек на покупку люкса

За год средний чек на покупки с сфере товаров роскоши и впечатлений класса люкс опустился до €33 тыс. Это примерно на 15% ниже по сравнению с допандемийными значениями.

Общий объем рынка люкса в прошлом году упал до €581 млрд, но в этом году аналитики прогнозируют его восстановление до €820–870 млрд. К допандемийному уровню он должен вернуться к 2022 году, когда его объем составит €1,02 трлн, сообщил РБК со ссылкой на BCG.

Среди 12 тыс. опрошенных покупателей на основных рынках только 24% собираются увеличить траты после завершения пандемии. Более 40% респондентов планируют в этом году тратить столько же, сколько тратили и ранее.

Главные потребители предметов и впечатлений класса люкса — это поколение миллениалов и зумеры, на которых приходится 64% и 18% соответственно в структуре потребления роскоши.

Среди российских потребителей люкса многие сообщили, что начали копить деньги, которые они будут готовы потратить позднее. Это может привести к увеличению расходов в следующие два-три года.

Управляющий директор и партнер BCG Николай Яковлев подчеркнул, что часть нарастающего спроса будет реализована за рубежом после снятия ограничений, поэтому российскому люксовому ритейлу не стоит терять бдительность.

Он также отметил появление новой системы, которая будет влиять на сектор этого рынка в ближайшие годы. Потребители, по его словам, стали чаще задумываться о стоимости покупаемых товаров и все больше готовы рассматривать возможность вторичной покупки или аренды предметов роскоши.

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Фото: VTT Studio / Shutterstock