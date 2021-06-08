Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Mail. ru Group и «Сбер» договорились о разделе совместного предприятия – источники

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Mail. ru Group и «Сбер» договорились о разделе созданного в 2019 году совместного предприятия, пишут несколько telegram-каналов, ссылаясь на источники. IT-компании отойдут фудтех-активы, банку – транспортные. Кроме того, Mail. ru Group (MRG) задумала масштабный ребрендинг – она станет VK Group.

Mail. ru Group и «Сбер» договорились о разделе совместного предприятия – источники

По словам источников telegram-канала «Потребньюс», в результате раздела совместного предприятия (СП) MRG получит сервисы Delivery Club, «Самокат», «Кухня на районе», r-keeper. «Сбер» – «Ситимобил» и «Ситидрайв». Собеседники канала говорят, что «Сберу» как раз не хватает транспортных активов для завершения экосистемы.

Кроме того, после раздела СП MRG проведет ребрендинг и станет VK Group. Бренд Mail. ru ассоциируется с не самой популярной почтой, а «ВКонтакте» – востребованный и приносящий прибыль актив, говорят источники «Потребньюс».  

Раздел СП намечен на лето 2021 года. На данный момент «Сберу» и MRG принадлежат по 45% предприятия. 

«Сбер» в 2020 году прекратил партнерство по СП с «Яндексом» – компании вместе развивали сервис «Яндекс.Маркет».

Онлайн-галерея «Цифровые двойники». Угадай, что изображено на картинах.

 Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: Depositphotos.com

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 «Роскино» создаст отечественный аналог базы данных о кино IMDb
  2. 2 Российские власти хотят обложить налогом иностранные IT-компании
  3. 3 Сооснователь Qiwi Борис Ким покинул пост главы компании
  4. 4 ЦБ может резко повысить ключевую ставку в пятницу – Goldman Sachs
  5. 5 Россию не будут отключать от платежной системы SWIFT
Стажировка в IT
Гринатом зовет студентов и начинающих специалистов на программу Greenlab
Узнать больше

ВОЗМОЖНОСТИ

10 июня 2021

Tender Hack

11 июня 2021

Неформальная встреча стартапов и инвесторов в Санкт-Петербурге

15 июня 2021

Неформальная встреча стартапов и инвесторов в Калининграде

Все ВОЗМОЖНОСТИ