Mail. ru Group и «Сбер» договорились о разделе совместного предприятия – источники

Mail. ru Group и «Сбер» договорились о разделе созданного в 2019 году совместного предприятия, пишут несколько telegram-каналов, ссылаясь на источники. IT-компании отойдут фудтех-активы, банку – транспортные. Кроме того, Mail. ru Group (MRG) задумала масштабный ребрендинг – она станет VK Group.
По словам источников telegram-канала «Потребньюс», в результате раздела совместного предприятия (СП) MRG получит сервисы Delivery Club, «Самокат», «Кухня на районе», r-keeper. «Сбер» – «Ситимобил» и «Ситидрайв». Собеседники канала говорят, что «Сберу» как раз не хватает транспортных активов для завершения экосистемы.
Кроме того, после раздела СП MRG проведет ребрендинг и станет VK Group. Бренд Mail. ru ассоциируется с не самой популярной почтой, а «ВКонтакте» – востребованный и приносящий прибыль актив, говорят источники «Потребньюс».
Раздел СП намечен на лето 2021 года. На данный момент «Сберу» и MRG принадлежат по 45% предприятия.
«Сбер» в 2020 году прекратил партнерство по СП с «Яндексом» – компании вместе развивали сервис «Яндекс.Маркет».
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