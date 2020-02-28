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Умные колонки от Mail.ru Group появились на вторичном рынке раньше старта продаж

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

На сайте объявлений «Авито» появились предложения умных колонок «Капсула» от Mail.ru Group с поддержкой голосового помощника «Маруся». Об этом сообщают «Ведомости».

Умные колонки от Mail.ru Group появились на вторичном рынке раньше старта продаж

В официальной продаже таких устройств еще нет. В 2019 году Mail.ru Group сообщала, что планирует выпустить «Капсулу» в продажу в 1 квартале 2020 года. Компания рассчитывает следовать плану, сообщил ее представитель, но конкретных сроков он не назвал.

В конце января Mail.ru Group раздала сотрудникам 5 тысяч умных колонок, рассказал представитель группы. Тогда же на устройство был открыт предзаказ. В рознице оно будет стоить 6990 рублей.

В объявлениях о продаже на «Авито» цена колонки варьируется от 6 тысяч до 9 тысяч рублей. В эту стоимость включены три месяца подписки на музыку «ВКонтакте». 

По теме: Mail.ru Group показала макет своей «умной» колонки — «Капсулы»

Несколько продавцов сообщили газете, что «Капсулы» им достались от сотрудников Mail.ru Group в подарок, однако сами собеседники в компании не работают. Среди причин перепродажи один из собеседников назвал отсутствие технической возможности управлять колонкой при помощи смартфонов Xiaomi. Представитель компании опроверг эту информацию: по его версии, колонку можно синхронизировать с любыми смартфонами.

То, что колонки доступны публике до официального релиза и с ограниченными функциями, группу не беспокоит, уверил представитель Mail.ru Group.

«Устройства, розданные сотрудникам, находятся на бета-тестировании, в них, к примеру, не работают звонки через "ВКонтакте". Но прошивка обновится после официального старта продаж», — сообщили в Mail.ru Group.

Представитель компании также заявил, что не видит ничего страшного в том, что некоторые из тех, кому достались устройства, потом решили их продать: «Капсулы» – их собственность, и они имеют право делать с устройствами все, что хотят».

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