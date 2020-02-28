Умные колонки от Mail.ru Group появились на вторичном рынке раньше старта продаж

На сайте объявлений «Авито» появились предложения умных колонок «Капсула» от Mail.ru Group с поддержкой голосового помощника «Маруся». Об этом сообщают «Ведомости».

В официальной продаже таких устройств еще нет. В 2019 году Mail.ru Group сообщала, что планирует выпустить «Капсулу» в продажу в 1 квартале 2020 года. Компания рассчитывает следовать плану, сообщил ее представитель, но конкретных сроков он не назвал.

В конце января Mail.ru Group раздала сотрудникам 5 тысяч умных колонок, рассказал представитель группы. Тогда же на устройство был открыт предзаказ. В рознице оно будет стоить 6990 рублей.

В объявлениях о продаже на «Авито» цена колонки варьируется от 6 тысяч до 9 тысяч рублей. В эту стоимость включены три месяца подписки на музыку «ВКонтакте».

По теме: Mail.ru Group показала макет своей «умной» колонки — «Капсулы»

Несколько продавцов сообщили газете, что «Капсулы» им достались от сотрудников Mail.ru Group в подарок, однако сами собеседники в компании не работают. Среди причин перепродажи один из собеседников назвал отсутствие технической возможности управлять колонкой при помощи смартфонов Xiaomi. Представитель компании опроверг эту информацию: по его версии, колонку можно синхронизировать с любыми смартфонами.

То, что колонки доступны публике до официального релиза и с ограниченными функциями, группу не беспокоит, уверил представитель Mail.ru Group.

«Устройства, розданные сотрудникам, находятся на бета-тестировании, в них, к примеру, не работают звонки через "ВКонтакте". Но прошивка обновится после официального старта продаж», — сообщили в Mail.ru Group.

Представитель компании также заявил, что не видит ничего страшного в том, что некоторые из тех, кому достались устройства, потом решили их продать: «Капсулы» – их собственность, и они имеют право делать с устройствами все, что хотят».