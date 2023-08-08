Эстония пообещала не высылать россиян по примеру Литвы и Латвии: главное 8 августа

Анастасия Марьина
Власти Эстонии не планируют депортировать живущих на ее территории граждан России и Белоруссии, отток средств в иностранные банки сократился до минимума за год — собираем главное на фоне 531-го дня спецоперации.
Эстония пообещала не высылать россиян по примеру Литвы и Латвии: главное 8 августаАнастасия Марьина
Мир
- Власти Эстонии, в отличие от Литвы и Латвии, не планируют депортировать живущих на ее территории граждан России и Беларуси. Об этом сообщил глава МВД страны Лаури Ляэнеметс.
Финансы
- Отток средств россиян на депозиты в иностранных банках замедлился в начале лета, следует из статистики ЦБ. Впервые за год он упал ниже $1 млрд. Это произошло на фоне ослабления рубля, роcта снятия наличных и усложнения переводов.
- Минфин и Банк России обновили стратегию развития финансовой грамотности населения до 2030 года. Предыдущая версия фокусировала внимание на молодежи, новая делает ставку на более возрастные категории населения.
Бизнес
- Ассоциация больших данных, куда входят «Яндекс», VK, «Ростелеком», «Мегафон» и другие компании, предложила внести оговорку в законопроект об оборотных штрафах за утечки: публикация баз с персональными данными, которые люди сами раскрыли публично, не должна приводить к преследованиям компаний.
- Совладельцы производителя косметики и бытовой химии Fabrik Cosmetology, займутся производством лакомств и товаров для домашних питомцев.
Технологии
- Минцифры включило в реестр софта первый комплекс для работы с большими данными. Решение должно стать заменой иностранным аналогам от Oracle, Teradata и Amazon.
Фото на обложке: Unsplash
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