Власти Эстонии не планируют депортировать живущих на ее территории граждан России и Белоруссии, отток средств в иностранные банки сократился до минимума за год — собираем главное на фоне 531-го дня спецоперации.

Эстония пообещала не высылать россиян по примеру Литвы и Латвии: главное 8 августа