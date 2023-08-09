«Ростелеком» начал замещать оборудование Nokia, производители чая и кофе повышают цены: главное 9 августа

Анастасия Марьина
«Ростелеком» попробовал заменить оборудование Nokia на российскую технику от Т8, Крупные производители чая и кофе повышают отпускные цены для ритейлеров — собираем главное для бизнеса и экономики на фоне 532-го дня спецоперации.
«Ростелеком» начал замещать оборудование Nokia, производители чая и кофе повышают цены: главное 9 августаАнастасия Марьина
Бизнес
- Ростелеком» начал замещать импортное оборудование Nokia и Coriant на технику российской Т8. Речь идет о каналообразующих блоках, позволяющих увеличить пропускную способность оптических волокон (DWDM), пишут «Ведомости».
- Крупные производители чая и кофе повышают с сентября на 6–9% отпускные цены для ритейлеров, ссылаясь на «сложную ситуацию», узнал «Ъ».
- Региональные сети введут ограничение в 5% на наценку на хлеб, сахар, молоко и сезонные овощи. Ранее такое ограничение вводили федеральные ритейлеры.
- Активность на российском рынке слияний и поглощений (M&A) остается на высоком уровне. Объем сделок во втором квартале составил $12,5 млрд, показав третий результат за три года, следует из данных АК&М.
Сервисы и медиа
- Россияне стали активнее пользоваться легальными видеосервисами и платить за них. Сразу у восьми онлайн-кинотеатров число абонентов, оплачивающих услуги, превысило 1 млн, подсчитали в Telecom Daily.
Фото на обложке: Unsplash
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