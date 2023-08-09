«Ростелеком» попробовал заменить оборудование Nokia на российскую технику от Т8, Крупные производители чая и кофе повышают отпускные цены для ритейлеров — собираем главное для бизнеса и экономики на фоне 532-го дня спецоперации.

«Ростелеком» начал замещать оборудование Nokia, производители чая и кофе повышают цены: главное 9 августа