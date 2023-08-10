«Чистая линия» начала выпуск мороженого под брендом PepsiCo, «VK Знакомства» не заменили Tinder: главное 10 августа

Анастасия Марьина
«Чистая линия» начала выпуск мороженого под брендом PepsiCo, «VK Знакомства» за месяц с небольшим не смогли полноценно заменить ушедший из России Tinder —собираем главное на фоне 533-го дня спецоперации.
«Чистая линия» начала выпуск мороженого под брендом PepsiCo, «VK Знакомства» не заменили Tinder: главное 10 августаАнастасия Марьина
Россия
- Во ФСИН рассказали о серьезном спросе бизнеса на труд осужденных. К принудительным работам в исправцентрах привлечено уже 26 тыс., человек в 1,7 тыс. организациях. В 2022 году их число составляло около 9,3 тыс. человек.
- К середине 2023 года почти все отрасли экономики страдают от кадровой уязвимости, выяснили эксперты ВШЭ. Более всего на нехватку квалифицированных кадров жалуются автопром, производители электрооборудования и нефтепродуктов.
Бизнес
- Производитель мороженого «Чистая линия» договорился с входящим в PepsiCo «Вимм-Билль-Данн» о выпуске продукции под брендом «Домик в деревне». Пломбир «Домик в деревне» с разными вкусами в вафельном стаканчике уже поступил в продажу.
- Дейтинговое приложение «VK Знакомства» за месяц с небольшим не смогло полноценно заменить ушедший из России 30 июня американский Tinder. Из Google Play пользователи загрузили «VK Знакомства» около 15 тыс. раз, из App Store — 10,5 тыс. раз.
- Немецкая фармкомпания Bionorica выставила на продажу недостроенный завод в Воронеже. Из-за европейских санкций она так и не смогла запустить производство в России.
- Входящий в ГК «Ростех» «Спектр» разработал линейку базовых станций стандарта LTE (4G) и начал поставки российским операторам. В линейку вошли базовые станции LTE, работающие в частотных диапазонах 800 МГц, 1800 МГц и 2600.
Сервисы и медиа
- Издательство «Эксмо» приобрело 51% Popcorn Books, выпустившего в 2021 году «Лето в пионерском галстуке». Новый владелец будет инвестировать в развитие комиксов и африканских новелл, обещая не вмешиваться в редакционную политику.
- Впервые после начала спецоперации рынок аудиокниг в России показал рост: во втором квартале он увеличился на 33%, превысив 920 млн рублей. Основным стимулом стало активное потребление контента в рамках подписных сервисов. Аналитики добавляют, что на тенденцию повлияло и активное продвижение относительно новых сервисов — «Букмейта» и «Строк», а также в целом расширение ассортимента аудиокниг.
Фото на обложке: Unsplash
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