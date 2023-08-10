«Чистая линия» начала выпуск мороженого под брендом PepsiCo, «VK Знакомства» за месяц с небольшим не смогли полноценно заменить ушедший из России Tinder —собираем главное на фоне 533-го дня спецоперации.

«Чистая линия» начала выпуск мороженого под брендом PepsiCo, «VK Знакомства» не заменили Tinder: главное 10 августа