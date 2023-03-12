Банкротство SVB и желание Маска купить проблемный банк: главное для бизнеса 12 марта

Ахмед Садулаев
Проблемы Silicon Valley Bank могут отразиться на других финансовых организациях в США, Илон Маск допускает покупку SVB, а Saudi Aramco отчиталась о рекордной прибыли в $161 млрд. Эти и другие новости дня — в дайджесте RB.
Банкротство SVB и желание Маска купить проблемный банк: главное для бизнеса 12 мартаАхмед Садулаев
Silicon Valley Bank
- Американские банки могут столкнуться с проблемами после банкротства SVB. В США рассматривают возможность создания фонда для защиты депозитов в этих организациях.
- Илон Маск допустил покупку обанкротившегося Silicon Valley Bank.
- Бизнесмены попросили правительство Великобритании как можно скорее вмешаться в ситуацию, связанную с банкротством SVB, чтобы предотвратить серьезный ущерб технологическому сектору.
- Криптовалюта USD Coin после новости о том, что управляющая ей Circle хранила $3,3 млрд в SVB.
Мир
- Судан может стать хабом для продажи российских продуктов в другие страны Африки, рассказал посол страны в РФ.
- Саудовская Аравия может купить у Boeing самолеты на $35 млрд для новой государственной авиакомпании.
Бизнес
- Минтранс потребовал от авиаперевозчиков изменить расположение опознавательных знаков на самолетах.
- Крупнейшая нефтяная компания Saudi Aramco отчиталась о рекордной прибыли $161,1 млрд в 2022 году.
Фото: Noska Photo / Shutterstock
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