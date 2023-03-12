Проблемы Silicon Valley Bank могут отразиться на других финансовых организациях в США, Илон Маск допускает покупку SVB, а Saudi Aramco отчиталась о рекордной прибыли в $161 млрд. Эти и другие новости дня — в дайджесте RB.

Банкротство SVB и желание Маска купить проблемный банк: главное для бизнеса 12 марта